中國「高度讚賞」宏都拉斯：順應大勢、合乎民心的正確抉擇！

▲中國與宏都拉斯正式建交 雙方外長在北京簽署聯合公報。（圖／翻攝CCTV）



記者蔡紹堅／綜合報導

宏都拉斯26日宣布與我方斷交，並與中國大陸正式建交，還發出聲明強調「台灣是中國領土不可分割的一部分」。對此，中國大陸外交部發文表示，這是順應大勢、合乎民心的正確抉擇，「中方高度讚賞。」

中國外交部在官網發文提到，3月26日，中國同宏都拉斯簽署《中華人民共和國和宏都拉斯共和國關於建立外交關係的聯合公報》，兩國政府決定自公報簽署之日起相互承認並建立大使級外交關係。

中國外交部指出，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是無可辯駁的歷史和法理事實，「一個中國原則為1971年聯大第2758號決議所確認，是國際社會普遍共識和公認的國際關係基本準則。」

中國外交部強調，宏都拉斯是中美洲重要國家，宏都拉斯政府選擇同世界上181個國家站在一起，承認並承諾恪守一個中國原則，同台灣斷絕所謂的「外交關係」，同中華人民共和國建立外交關係，並承諾不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來，「這是順應大勢、合乎民心的正確抉擇。中方對此表示高度讚賞。」

中國外交部還說，中方願在和平共處五項原則基礎上，同宏都拉斯加強各領域友好合作，造福兩國和兩國人民。