強脫前女友衣褲硬%不成　色男法庭上辯「沒這麼壞」下場慘了！

▲桃園市康姓男子2021年8月間到前女友經營寢具店，趁機推倒前女友後強脫衣褲欲硬上遭激烈抗拒未遂。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市康姓男子2021年8月間跑到前女友經營的寢具店，趁四下無人時將其推倒，不顧其反抗拉進廁所內強脫衣褲，強吻後打算性侵，女子激烈抗拒康才罷手；桃園地院審理時，康男雖然坦承犯行卻在法庭上辯稱「沒這麼壞」，也否認攻擊女子，法官不採信他的說法，審結依強制性交未遂罪，判他有期徒刑4年，還可上訴。

檢警調查，康姓男子與經營寢具店女子為前男女朋友關係，2021年8月17日晚間9時30分許，康男前往女子經營寢具店，康男突然將女子推倒在地，不顧對方強烈反抗仍強行拉進廁所打算硬上，但因女子激烈反抗逞未得逞，女子事後驗傷報警提告，桃園地檢署檢察官複訊後依妨害性自主罪嫌提起公訴。

桃園地院審理時，被害女子指控康男犯行，並提供醫院驗傷診斷證明與疑似性侵害診斷書等佐證，警方則提供刑事局鑑定報告、疑似性侵害錄音光碟與筆錄為證，康男雖坦承犯行，卻辯稱：「沒有告訴人講的這麼壞，並沒有對被害人施加人身攻擊或壓力，也沒有恐嚇或要脅」。

法官認為，康與告訴女子為前男女朋友關係，竟僅為逞一己私慾，不顧被害人明確表達拒絕之意，仍強行對其為強制性交之犯行，恣意侵害其身體及性自主決定權，對被害人造成永難抹滅之身心創傷，依強制性交未遂罪判處有期徒刑4年，全案還可上訴。