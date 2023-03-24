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社會 社會焦點 保障人權

最新影像曝！狒狒路邊竄出速度快到模糊　下午新屋埔頂國小現蹤

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

狒狒出沒桃園，經專家再次鑑定後確認物種為「東非狒狒」，這隻狒狒在平鎮出沒12天，牠僅採食蔬果、未傷害人，但經圍捕卻屢屢未果。繼24日上午狒狒出現在台66線新屋交流道橋下及中山路口和新屋中山東路37號附近，稍早又傳出，牠出現在埔頂國小附近，民眾開車見狀，還嚇得發出尖叫聲，但狒狒又隨即消失無蹤。

桃園市農業局接獲民眾通報，今天上午10時30分許於新屋中山東路37號附近發現狒狒。透過監視器畫面可以看到，當時一輛轎車行經該路段，但狒狒卻突然從右邊草叢快速竄出，嚇得駕駛緊急剎車，不過相關人員獲報到場後並未發現狒狒蹤跡。直到下午2時許，農業局又接獲通報，稱狒狒出現在埔頂國小附近。

▲▼ 狒狒今下午在新屋埔頂國小現蹤 。（圖／翻攝臉書）

▲▼ 狒狒今在新屋現蹤。（圖／翻攝臉書）

▲▼ 狒狒今下午在新屋埔頂國小現蹤 。（圖／翻攝臉書）

這隻狒狒於3月10日第1次被民眾目擊，狒狒10多天於平鎮、楊梅及新屋等區域逃竄，過程中也有不少民眾目擊，但狒狒逃竄速度快，未能捕捉，農業局昨會同動物保護處，根據狒狒出沒過地點及牠的習性評估可能逃竄位置，昨利用夜間熱成像儀，於新屋、平鎮等地搜索，不過都未見狒狒現蹤。

農業局指出，昨空拍機搜捕影片中出面白點部分並非狒狒，而是一隻狗，地點也在新屋區中山東路附近。早上據傳在中華汽車新屋廠附近出現狒狒蹤跡，農業局人員趕過去搜捕，但未發現，目前仍在持續搜索中。目前啟動區里系統、並結合消防、警政監視系統，另請各區田間調查員針對農作物成熟區、全面搜捕，並與新竹縣建立通聯機制，於日間搜尋外，並依天候狀況持續啟動高解析度熱成像儀器搜尋。

▲▼桃園新屋最新搜捕狒狒的畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園新屋最新搜捕狒狒的畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園新屋最新搜捕狒狒的畫面。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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