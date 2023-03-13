以為前女友要復合...他歡喜赴約遭押山區痛毆！3000元也被搶

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區一名男子接到前女友電話，以為對方要復合，依約前往到場時，竟被她現任男友及2名友人強押上車，載到山區持球棒痛毆，造成他頭部多處挫傷，身上3000元也被搶走，男子獲釋後向警方報案，警方經調閱監視器鎖定犯嫌，循線逮捕4人，依強盜、妨害自由、傷害罪移送偵辦。

▲林男在路旁跟前女友講話時，現任男友找2友人衝上前將他擄走 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

23歲林姓男子9日接獲20歲黃姓前女友電話，要約他出來，他以為前女友回心轉意找他復合，10日凌晨12時許，依約與黃女碰面，沒想到才到現場，就被黃女現任男友21歲張男、友人21歲王男及21歲丘男強行控制行動自由後押進車內，載到大同山區土地公廟。

林男手被手銬控制，遭3人分持球棒、開山刀攻擊頭部，凌虐後還搶走他身上的3000元現金，造成他頭部多處撕裂傷，沒多久就被釋放。12日下午3時許，警方獲報後立即成立專案小組，調閱相關監視器，不到12小時，循線在板橋區及新店區逮捕4名犯嫌，查扣犯案用空氣手槍、開山刀、摺疊刀、辣椒水、手銬等證物，全案依強盜、妨害自由、傷害移請新北地方檢察署偵辦。

▼警方循線逮捕4人，起獲犯案的空氣手槍、開山刀、球棒及手銬等物 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方將4人移送法辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）