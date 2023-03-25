　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「抓狒戰情室」最新進度！縮小範圍鎖定這地區　3空拍熱成儀撲天搜索

記者沈繼昌／桃園報導

一隻東非狒狒脫逃後在桃園地區流竄多日，由於民眾2次通報內容，都指向狒狒出現新屋頭洲地區，主導緝捕行動的桃園市農業局，根據昨晚縮小搜尋範圍，於該地區全力搜尋，並啟用3台空拍高解析度熱成像儀器搜尋，但截至今天凌晨為止仍未發現狒狒蹤跡。農業局長陳冠義表示，結合包括農業局林務科、動保處、警察、消防與民政等單位全力投入搜捕行列，希望能儘快搜尋到脫逃狒狒。

▲▼ 東非狒狒跑到桃園台66線快速道路。（圖／翻攝自我是中壢人臉書）

▲在逃的東非狒狒。（圖／翻攝自我是中壢人臉書）

▲▼ 狒狒今下午在新屋埔頂國小現蹤 。（圖／翻攝臉書）

▲ 狒狒昨下午在新屋埔頂國小現蹤 。（圖／翻攝臉書）

農業局人員昨晚啟動3台空拍高解析度熱成像儀器，在頭洲地區搜尋，只要發現可疑移動性生物都會派員前往了解，但並無所獲。動保處長王得吉指出，若發現狒狒現蹤，會請獸醫利用空氣麻醉槍射擊狒狒臀部，大約5至10分鐘內就會昏迷，目前出動人員都配有捕犬網、麻醉槍、劑與補龍網等工具，以求最快與最安全方式搜尋狒狒。

▲桃園市政府農業局昨晚持續在新屋頭洲地區搜捕逃猿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府農業局昨晚持續在新屋頭洲地區搜捕逃猿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

農業局強調，民眾若發現狒狒，請透過119、1999及桃園市政府動保專線（3329182）通報，或通知當地里長，桃園市農業局隨時掌握行蹤，以利後續追蹤處理，也提醒民眾，遇到狒狒時手中不要有食物，避免吸引其覓食接近，務必放下食物遠離牠，以避免遭受攻擊，確保自身安全。 

▲桃園市政府農業局昨晚透過高解析度熱成像儀器在頭洲地區搜尋逃猿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府農業局昨晚縮小區域在新屋區頭洲地區出動高解析度熱成像儀器搜尋脫逃狒狒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市政府農業局昨晚縮小區域在新屋區頭洲地區出動高解析度熱成像儀器搜尋脫逃狒狒。（圖／記者沈繼昌翻攝）

  【更多新聞】

追緝逃猿！桃園市府組「抓狒戰情室」　24hrs全天候科技搜捕

最新影像曝！狒狒路邊竄出速度快到模糊　下午新屋埔頂國小現蹤

►快訊／狒狒最新行蹤！現身台66線新屋段橋下　搜捕畫面曝光

 

 

 

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
潑汽油縱火燒「洗澡女兒」！　惡父下場曝
最辣議員也病！16萬人狂拉肚子　醫點2行為：容易中
20年回憶再見！　東區「京星港式飲茶Part2」熄燈
獨／高中生燦笑模樣曝　練琴喊「我要彈到很棒很棒」
去年才買房！他搭「升息列車」哭了　專家3招顧荷包
ET民調藍綠對決！他小贏2百分點　「柯粉」成關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

300萬賓士GLC毀了！國道開啟ACC沒看路　內側道追撞緩撞車

公務員外遇2女同事　妻公事包挖出「5包壯陽藥」爆氣反擊

警察夫包養報案女「1月只給6千還賴帳」　妻看爆料社團崩潰怒吉

最窄僅1m！高雄奇觀「紙片屋」瘦身原因曝　屋主：3房2衛可住人

女兒從軍回家拚升等考！洗澡被潑汽油縱火險沒命　惡父下場曝

賓士男嗨歌喝通宵...闖紅燈撞酒行　鐵門全毀「屋內洋酒碎滿地」

獨／通過消防特考卻因「1指」被刷退　他怒告再被「1頓號」打敗

偷車賊撞騎士倒地受傷！他下車丟1千元就落跑　法官判囚8月

獨／霸凌輕生高中生...兒時燦笑模樣曝　練琴甜喊：要彈到很棒很棒

4匪劫500萬！聯繫都用Telegram原因曝　法官「4理由」准押禁見

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

太狠了! YouTuber都是這樣搭訕　加入盜賊的行列獲滿滿「大寶藏」

穿越馬路速度快到模糊　東非狒狒逃竄仍未捕獲

屋內常有樓上房客噪音　彈珠掉地、敲牆引共鳴

妹控哥唸「我絕不會交男友」　見妹天真跟著講套路成功XD

解婕翎生日認愛！「我被追走了♥」　曝男友6tan「告白3次」：太狠了

300萬賓士GLC毀了！國道開啟ACC沒看路　內側道追撞緩撞車

公務員外遇2女同事　妻公事包挖出「5包壯陽藥」爆氣反擊

警察夫包養報案女「1月只給6千還賴帳」　妻看爆料社團崩潰怒吉

最窄僅1m！高雄奇觀「紙片屋」瘦身原因曝　屋主：3房2衛可住人

女兒從軍回家拚升等考！洗澡被潑汽油縱火險沒命　惡父下場曝

賓士男嗨歌喝通宵...闖紅燈撞酒行　鐵門全毀「屋內洋酒碎滿地」

獨／通過消防特考卻因「1指」被刷退　他怒告再被「1頓號」打敗

偷車賊撞騎士倒地受傷！他下車丟1千元就落跑　法官判囚8月

獨／霸凌輕生高中生...兒時燦笑模樣曝　練琴甜喊：要彈到很棒很棒

4匪劫500萬！聯繫都用Telegram原因曝　法官「4理由」准押禁見

靈隱寺香客「瘋狂放生」害死烏龜！屍體「裝滿整水桶」還撈不完

300萬賓士GLC毀了！國道開啟ACC沒看路　內側道追撞緩撞車

一圖看一周降雨分布！連3天全台炸春雨　「2地防猛烈雨彈雷電」

公務員外遇2女同事　妻公事包挖出「5包壯陽藥」爆氣反擊

西班牙男警「肉體換情報」！色誘6女上床　只為深入左派組織

不買房跟車了！30歲男決定躺平　網驚見「1條件」：屌打一堆人

「鹽酥雞女神」人脈超廣！KTV一條龍服務　他親睹：政府首長規格

武陵農場桃花盛開了！整片粉色花海超夢幻　最佳賞花期曝光

警察夫包養報案女「1月只給6千還賴帳」　妻看爆料社團崩潰怒吉

毒犯遇警查見毒物拔腿就跑　赤腳追逐1公里敵慘遭壓制

又愛又恨？爸問女娃「愛不愛我」　她敷衍應4句...下秒爆粗口笑歪媽

社會熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

停紅線罰300　「吃完早餐再走」再噴2萬

信義區男屍身分曝！嘻哈主唱捲16歲女粉吸大麻

快訊／轎車撞倒路燈…車頭爛9人送醫

朋友林森北玩槍被盤查　他嗆：我殺警的啦！

婦遭毒駕撞昏迷！2幼子哭：媽媽快醒

師長霸凌害死高中生7人調職　生：案發後就建議

蘆洲KTV深夜13人亂鬥　警開槍全部乖乖趴下

月寄25萬回家！越南妹賣淫兼販毒

孝女載母超市補貨　出門就被死神盯上雙亡

北市男噴錢加婚友社　相親39次都失敗怒告

即／台南東區火警　消防射水搶救中

更多熱門

相關新聞

高雄男罵警「垃圾」　秒被大外割壓制上銬

高雄男罵警「垃圾」　秒被大外割壓制上銬

高雄市苓雅區中正二路25日凌晨4點一對男女酒後在路上大吵，巨大聲響驚動附近居民報警，警方到場後，要將32歲尤姓男子帶回調查，沒想到他卻對著警方罵了一聲「垃圾」，當場被警方壓制上銬，並依妨害公務現行犯逮捕。

男趴引擎蓋求女友別走　她驚恐踩油門想甩…民眾嚇壞

男趴引擎蓋求女友別走　她驚恐踩油門想甩…民眾嚇壞

台中2機車撞轎車成廢鐵　3人送醫

台中2機車撞轎車成廢鐵　3人送醫

蘆洲KTV深夜13人亂鬥　警開槍全部乖乖趴下

蘆洲KTV深夜13人亂鬥　警開槍全部乖乖趴下

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

關鍵字：

脫逃狒狒農業局啟動高解析度熱成像儀器頭洲地區影音

讀者迴響

熱門新聞

教官霸凌害高中生死！畢業生爆料

她羞揭「男人新G點」！4步驟秒高潮　過來人推：一定要試

6000元漏登記免驚！財政部揭2招上車　ATM、郵局開領日期曝

56歲玉女方季惟至今母胎單身！

六福村遭劍湖山挖苦！3字超神反擊爆紅

楊丞琳巴黎看秀「嘴軟念不出品牌名」

葉丙成被公車撞上駕駛座　「滿嘴碎玻璃」送醫

AV女優拍片「突大量血崩」！　

台中女搶東京機票　選「松山」出發賠4萬

明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

母女雙亡畫面曝！拖板車「遲疑3秒」再輾第2次

台中某高中霸凌大事記！　高中生「校內灑白包」後輕生

確診者遺體1晚燒40具　火葬場火爐旁放乖乖

1歲女抓餐盤遭燙傷！媽怒控牛丼連鎖店

高中生遭6師長霸凌亡　台中校方促進會286字回應了

更多

最夯影音

更多
母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次

母女雙亡畫面曝！拖板車司機「遲疑3秒」　踩油門再輾第2次
邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

邱澤胖5公斤讚老婆：煮菜很好吃！　甜曝密碼「是許瑋甯的生日」

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

女富商被搶500萬遭疑黑吃黑　趴地痛哭崩潰：只是皮夾不見

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

開箱Makiyo新家「驚見又髒又臭小房間」　曝老公超有愛收藏..夫妻不吵架秘訣公開

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

陳冠叡「惹怒《黑暗榮耀》全宰寯」瘋傳XD　韓文名撞名「路易」..網笑：難怪沒關係

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面