「抓狒戰情室」最新進度！縮小範圍鎖定這地區　3空拍熱成儀撲天搜索

記者沈繼昌／桃園報導

一隻東非狒狒脫逃後在桃園地區流竄多日，由於民眾2次通報內容，都指向狒狒出現新屋頭洲地區，主導緝捕行動的桃園市農業局，根據昨晚縮小搜尋範圍，於該地區全力搜尋，並啟用3台空拍高解析度熱成像儀器搜尋，但截至今天凌晨為止仍未發現狒狒蹤跡。農業局長陳冠義表示，結合包括農業局林務科、動保處、警察、消防與民政等單位全力投入搜捕行列，希望能儘快搜尋到脫逃狒狒。

▲在逃的東非狒狒。（圖／翻攝自我是中壢人臉書）

▲ 狒狒昨下午在新屋埔頂國小現蹤 。（圖／翻攝臉書）

農業局人員昨晚啟動3台空拍高解析度熱成像儀器，在頭洲地區搜尋，只要發現可疑移動性生物都會派員前往了解，但並無所獲。動保處長王得吉指出，若發現狒狒現蹤，會請獸醫利用空氣麻醉槍射擊狒狒臀部，大約5至10分鐘內就會昏迷，目前出動人員都配有捕犬網、麻醉槍、劑與補龍網等工具，以求最快與最安全方式搜尋狒狒。

▲桃園市政府農業局昨晚持續在新屋頭洲地區搜捕逃猿。（圖／記者沈繼昌翻攝）

農業局強調，民眾若發現狒狒，請透過119、1999及桃園市政府動保專線（3329182）通報，或通知當地里長，桃園市農業局隨時掌握行蹤，以利後續追蹤處理，也提醒民眾，遇到狒狒時手中不要有食物，避免吸引其覓食接近，務必放下食物遠離牠，以避免遭受攻擊，確保自身安全。

▲桃園市政府農業局昨晚縮小區域在新屋區頭洲地區出動高解析度熱成像儀器搜尋脫逃狒狒。（圖／記者沈繼昌翻攝）