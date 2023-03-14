男友前任「養狗叫X婷」　妹子氣炸：跟我同名！一票人1原因不挺她

▲原PO和男友前任的小狗撞名。示意圖，非當事小狗，亦與本文無關。（圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「你們分手是關我屁事？」一名女網友發文表示，她之前遛狗時，湊巧遇到男友的前女友，本來氣氛就已經有些尷尬，怎料緊接著還意外得知前女友的狗狗和她撞名，「我瞬間就不舒服了！」貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

這名網友在「匿名公社」上，以「男友前女友的狗跟我同名」發文表示，她日前遛狗時，湊巧碰到男友的前女友，雖然雙方當時是和平分手，但碰面還是有些尷尬。只是當她硬著頭皮和前女友打招呼後，就聽到對方的現任男友大喊「XX（前女友）你快來！X婷大便了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聽到這句話，原PO頓時感到很不舒服，因為她的名字就是「X婷」，她也在文中直呼，當初男友和前任分手3個月，她才答應交往，兩人分開根本與她無關，這樣幫狗取名「還硬扯不是故意的，誰信啊？」

貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「痛苦的是她吧，以後她要花幾十萬在X婷身上，然後她每任都會因為那隻狗，而惦記你男友，光這點就她一輩子吵了」、「我建議你買一隻豬來養」、「也只能你養一隻寵物叫她名字」。

不過，也有些網友表示，「誰分手3個月就可以馬上交新女友的啊？而且分手3個月才答應交往，你們早就問題了，只是怕被說話所以在拖時間而已」、「以正常邏輯來思考，你們起碼認識、曖昧了很長一段時間，之後才從小三被轉正的」、「所以人家還沒有分手時，你就介入人家的感情了，這...實在無法同情你」。另也有網友質疑真實性，「10年前的老哏」。