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暗巷性侵PUB辣妹遭判刑　調酒師提「醫學會鑑定」求再審被打臉

▲喝酒,酒吧,夜店,酒店,轟趴。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲高雄PUB調酒師在暗巷硬上正妹遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名調酒師阿明（化名）在PUB認識正妹小琳（化名）後，隨即相約在外面「野戰」，阿明見小琳願意替其口交，以為能夠更進一步發生關係，脫掉衣物後要硬上，小琳雖表明不願意，但仍遭性侵得逞，法院依強制性交罪判阿明3年2月定讞。阿明拿著醫學會的證明指稱只要足夠的力量，施於皮膚或黏膜表面，即可形成女性私處撕裂傷，希望推翻強制性交的罪名，向法院聲請再審及停止刑罰執行，但遭高雄高分院駁回。

判決指出，2020年8月7日凌晨，阿明在PUB裡面搭訕一名正妹小琳，酒精催化下，阿明先是帶小琳到外面騎樓激情擁吻、愛撫，之後又轉往附近巷口繼續纏綿。

阿明見到小琳願意為其口交，以為能夠開始「做愛做的事」，沒想到小琳這時卻表示拒絕，準備離開現場，阿明竟阻止對方離去，強行褪去小琳的連身洋裝與內衣褲後性侵得逞。事後小琳崩潰哭著跑回PUB，友人見其衣衫不整，著急詢問到底發生什麼事，小琳才說出遭到性侵一事，PUB員工得知後也報警處理。

阿明接受偵訊時，否認強制性交犯行，強調兩人雖有親密的肢體接觸，但沒有發生關係，自己也沒有強迫小琳留下。

不過，小琳除了在會陰部有2公分的撕裂傷外，在法院審理時表示，自己精神方面出了問題，服藥時間將近1年，也開始變得害怕與異性四目交接。

高雄地院調查後，認定阿明強制性交犯行明確，並對小琳的性自主決定權及身心健康造成極大損害，考量阿明在審理時坦承性侵犯行，積極欲與小琳調解，依強制性交罪量處3年2月。

全案上訴二審後，阿明又改口否認犯行，堅稱兩情相悅，但高雄高分院法官不採信辯詞，仍維持原判，全案上訴最高法院後被駁回而定讞。

不過，不死心的阿明請台灣外傷醫學會鑑定關於小琳的傷勢指稱「只要足夠的力量施於皮膚或黏膜表面即可以形成撕裂傷」，認為小琳會陰部撕裂傷的潛在成因多端，醫學經驗及知識尚無法確定，原確定判決豈能從法律背景撈過界，向高雄高分院聲請再審及停止刑罰之執行，但法院審理後認為事證查證已相當明確，駁回阿明的聲請，可抗告。

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