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3年提供3.7萬趟次！桃園防疫計程車將功成身退　張善政表達感謝

▲桃園市政府交通局指出，從2020年4月1日起投入防疫工作的防疫計程車，將於明（25）日凌晨零時許功成身退。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲桃園市政府交通局指出，從2020年4月1日起投入防疫工作的防疫計程車，將於明（25）日凌晨零時許功成身退。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

因應中央流行疫情指揮中心日前指示，COVID-19輕症在3月20日零時通報、居家照護隔離至3月25日零時止，後續輕症或無症狀民眾，不需通報與隔離，桃園市交通局今天指出，配合防疫中心，桃市防疫計程車將於明（25）日起功成身退。

桃園市長張善政表示，桃市防疫計程車自2020年4月1日起正式投入防疫任務迄今即將屆滿3年，原與桃園國際機場共用機場防疫計程車600輛，防疫計程車肩負機場入境與桃市防疫用車任務，因應疫情變化，市民居家隔離採檢移動需求、匡列隔離者人數增加，高峰時桃市防疫計程車每日達600趟次，機場防疫計程車負荷非常沉重。

張善政指出，桃市自去年2月21日起，由桃府交通局組成專屬防疫移動任務之「桃園隊」防疫計程車隊，由台灣大車隊籌組70輛成立桃市新防疫計程車隊，主要協助防疫輸運任務為主，協助運送快篩陽性者與輕症確診者就醫，或移動至隔離住所等服務，並採高規格防護，每位駕駛必須穿戴口罩、手套、防護衣執勤外，防疫計程車均裝設有防護隔離廉以及空氣除菌機，任務出勤前後均進行全車清潔消毒。

最近因應中央流行疫情指揮中心於3月9日指示，因防疫政策調整，需求降低，迄今仍有15輛防疫計程車提供服務，從2020年4月1日起至今年3月23日止，總計服務7萬3,928趟次。另由統聯客運與君麒通運等遊覽車業者協助提供防疫巴士服務，自2021年12月投入服務至去年6月，共計服務320趟次。

張善政強調，防疫計程車駕駛在疫情艱困與急迫需要時挺身而出，支持且執行桃市防疫移動任務，完善整體防疫防護網。因應中央流行疫情指揮中心調整防疫任務，防疫計程車功成身退，未來中重症患者就診需求，將回歸醫療救護系統，感謝防疫期間防疫計程車駕駛堅守任務，守護桃園市市民健康安全。

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