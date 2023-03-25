毒犯遇警查見毒物拔腿就跑　赤腳追逐1公里敵慘遭壓制

▲37歲謝姓男子持有毒品被二分局警方攔檢，竟赤腳逃跑，雙方在馬路上追逐約1公里，謝嫌不支被壓制緝獲。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

37歲謝姓男子，25日凌晨0時許駕車在康樂街某護膚養生館前停留怠速，經市警二分局海安派出所所長陳柏文及警員洪正偉巡邏經過發現可疑，而主動盤查，謝男起初極度配合，但在員警發現其駕駛座下透明夾鏈內放有黑色疑似毒品咖啡包時，謝嫌馬上拔腿就跑，員警尾追雙方在馬路上追逐約1公里，謝嫌不支被壓制緝獲。

警方指出，謝嫌被員警攔檢時，初時極度配合員警之身分查證及車內檢視，但在員警發現駕駛座下毒咖包時，竟連拖鞋都丟下，馬上赤腳拔腿就跑，所長陳博文及警員洪正偉兩位30多歲之員警，24日下午才剛參加3000公尺訓練測驗完畢，一見謝嫌逃跑，2人馬上前後掩護展開追緝，雙方追了1公里，謝嫌終於不敵訓練有素之員警，氣力放盡為員警壓制在地逮捕，並在周邊檢回其沿途丟棄之數十包毒咖包。

後續帶謝嫌回汽車詳查，計起獲第3毒品咖啡包58包171公克，K他命17包27公克，搖頭藥丸3顆、1.46公克等毒物，經帶回實施毒品及尿液檢驗均呈現陽性反應，全案調查後依涉嫌毒品罪嫌送辦。

終於在正德街口將其壓制在地，其逃跑中沿途丟棄口袋內之毒品咖啡包也為員警逐一尋回扣押。後續又在車上起獲毒品咖啡包58包、171公克，K他命17包27公克，搖頭藥丸3顆、1.46公克等毒品，調查後依涉嫌毒品危害防制條例調查送辦，並擴大追查毒品來源及用途。