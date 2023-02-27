成都街頭兩車瘋狂追逐戰　小客車2分鐘內被撞3次「乘客直接被甩出」

記者魏有德／綜合報導

四川成都昨（26）日深夜出現一起2部車的街頭追逐戰。透過現場目擊者拍下的影片可以發現，一輛越野車時而前進、時而後退，原因不明的不停追撞一部轎車，經過幾次撞擊後，小客車後座的車門突然打開，疑似是後座乘客欲下車，但由於撞擊力過大，乘客直接被甩出，在地上滾了一圈才爬起。

▲成都街頭上演飛車追逐撞擊戰。（圖／翻攝微博，下同）

《大眾網》報導，2月26日晚上，成都高新西區西源大道上，一輛越野車與一轎車故意撞車，給道路交通安全帶來隱患並引發市民圍觀。當地派出所民警回應稱，案件正在辦理中。

根據民眾拍攝的影片顯示，就在西源大道某駕校門口，一輛白色越野車追上並攔下一輛灰色小客車，不僅如此，越野車還快速倒車撞擊小客車，小客車則是急刹倒車躲避，一度停車試圖回轉，而越野車則用車尾重重撞上小客車右後車門。

兩車在追逐撞擊過程中，越野車曾撞擊轎車右側，造成車身明顯凹陷，直至第三次倒車撞擊時，小客車被撞得原地轉向180度，左後車門還有人試圖下車而被甩了出來。根據目擊者表示，小客車內下來兩名男子，還伴有清脆的金屬掉落聲，疑似是攜帶鋼管。

影片在陸網傳開後，外界本以為是小客車碰上「路怒族」，不過，經當地交警隊調查後發現，小客車車上人員是盜竊物品的竊賊，車也是偷來的，越野車主是為了將小偷攔下，才不停撞擊車輛，案件已送交管轄單位偵辦。