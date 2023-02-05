鐵頭功大師兄！台中男「頭撞破擋風玻璃」落跑　人找到了傷勢曝

記者許權毅／台中報導

「大師兄回來了！」台中市大甲區一名39歲詹男，昨（4）日凌晨2時許騎乘電動自行車行經中山路一段時，突然連人帶車失控撞上停在路邊的一輛轎車，導致該車後擋風玻璃破裂，詹男撞擊後重重倒地，竟自行站起離去。車輛遭撞的車主53歲張男將影片PO上大甲地方社團，不少人直呼是電影《少林足球》中的「鐵頭功大師兄」。警方表示，今（5）日13時許到案說明，自稱因為撞擊後不適跑去就醫，警方初步觀看並無瘀傷，傷口也無縫，確實僅有撕裂傷，福大命大。

▲ 台中大甲一名詹男騎乘自行車頭部撞擊路邊車輛，造成車輛擋風玻璃破裂。（圖／翻攝自Facebook／我愛大甲2，下同）

監視器拍下，4日深夜2時4分，張男車輛停放在路邊，突然畫面中左方有一名男子騎乘電動自行車高速撞上，該男頭部還往擋風玻璃重重一擊，連頭髮都卡在擋風玻璃碎片上，讓車主張男傻眼表示：「不知道您的頭是否沒事？」底下許多網友留言笑說「鐵頭功！大師兄的鐵頭功」、「少林武功好耶！」

大甲警方初步調查，騎乘電動自行車到男子為39歲詹男，事發當時由北往南騎乘在中山路上，撞擊後肇事逃逸，警方已調閱監視器鎖定該男，。至張男車輛車尾受損，擋風玻璃破裂，上頭還卡著許多疑似詹男的毛髮。

詹男在今日下午到案向警方說明，經32小時內酒測並無酒精反應，詹表示自己撞擊後感到不適，所以趕緊到醫院掛急診，至於當下為何會出現在該處？詹男說自己是深夜出門晃晃，不慎發生撞擊。警方初步觀看詹男傷勢，發現僅有撕裂傷，並沒有大面積瘀青或是經醫師縫傷口的情況，頭髮也沒有掉落太多，只能說詹男福大命大，後續將依規定處理。