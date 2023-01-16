通緝犯遇盤查轉身逃還抓警槍　噴辣椒水仍頑抗！遭警棍打斷腿哀號

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子遇到警方盤查不願配合，先假意配合，趁上銬時轉身逃逸，員警制止時發生拉扯，過程中伸手抓警用配槍，員警擔心搶槍行為危及安全，朝他噴灑辣椒水，仍遭持續反抗攻擊，員警立即拿出警棍敲打他右腳，男子腿軟被壓制逮捕，經查他有2罪遭到通緝，經送醫右腳骨折無生命危險，訊後將依法解送歸案。

▲遭通緝的62歲閉男被警方攔下盤檢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，14日上午6時許，中和警分局中和所員警林育新、陳品任執行巡邏勤務時，在福祥路發現一部併排的小客車，於是上前盤查，此時車內後座62歲閉姓男子下車徒步快速離開現場，2員警見他形跡可疑，立即騎著警用機車將他攔下。

▼62歲閉男不願配合還要逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

員警要他拿出身分證件，他百般推託不願配合，還企圖逃逸，員警立即喝止要求他趴下，經查他為苗栗地方法院發布公共危險及新竹地檢署發布不能安全駕駛通緝犯，他辯稱「過完年就會去入監」，就在員警上銬將他逮捕時，推擠員警想要再逃。

2警強力拉扯壓制，過程中閉男伸手抓員警配槍，因擔心有搶槍的危險行為，員警立即朝他噴灑辣椒水，仍遭反抗攻擊，員警逼不得已，拿出警棍敲打他右腳，他才軟腳乖乖就範，閉男哀號腳痛，經送醫檢查發現右腳骨折需開刀治療，治療後將依法將他解送歸案。

▼警方上銬壓制閉男 。（圖／記者陳以昇翻攝）