　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

通緝犯遇盤查轉身逃還抓警槍　噴辣椒水仍頑抗！遭警棍打斷腿哀號

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子遇到警方盤查不願配合，先假意配合，趁上銬時轉身逃逸，員警制止時發生拉扯，過程中伸手抓警用配槍，員警擔心搶槍行為危及安全，朝他噴灑辣椒水，仍遭持續反抗攻擊，員警立即拿出警棍敲打他右腳，男子腿軟被壓制逮捕，經查他有2罪遭到通緝，經送醫右腳骨折無生命危險，訊後將依法解送歸案。

▲▼遭通緝的62歲閉男被警方攔下盤檢，他不願配合還要逃逸，警方上銬壓制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲遭通緝的62歲閉男被警方攔下盤檢 。（圖／記者陳以昇翻攝）

警方表示，14日上午6時許，中和警分局中和所員警林育新、陳品任執行巡邏勤務時，在福祥路發現一部併排的小客車，於是上前盤查，此時車內後座62歲閉姓男子下車徒步快速離開現場，2員警見他形跡可疑，立即騎著警用機車將他攔下。

▼62歲閉男不願配合還要逃逸 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼遭通緝的62歲閉男被警方攔下盤檢，他不願配合還要逃逸，警方上銬壓制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

員警要他拿出身分證件，他百般推託不願配合，還企圖逃逸，員警立即喝止要求他趴下，經查他為苗栗地方法院發布公共危險及新竹地檢署發布不能安全駕駛通緝犯，他辯稱「過完年就會去入監」，就在員警上銬將他逮捕時，推擠員警想要再逃。

2警強力拉扯壓制，過程中閉男伸手抓員警配槍，因擔心有搶槍的危險行為，員警立即朝他噴灑辣椒水，仍遭反抗攻擊，員警逼不得已，拿出警棍敲打他右腳，他才軟腳乖乖就範，閉男哀號腳痛，經送醫檢查發現右腳骨折需開刀治療，治療後將依法將他解送歸案。

▼警方上銬壓制閉男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼遭通緝的62歲閉男被警方攔下盤檢，他不願配合還要逃逸，警方上銬壓制 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
千萬BMW停台灣大道不動！　警打破車窗真相曝
只有5天！　超商美式、拿鐵全買1送1
「最美凶宅」單價剩3字頭　專家認「大凶」恐難拍出
NET這間分店才「開幕9個月」　宣布結束營業
快訊／口罩第二階段開放時間曝！　新冠擬降第4類傳染病
台鋼首任教頭洪一中　合約曝光
快訊／台中「奪命光頭」跛腳被抬上警車　認錯超小聲：對不起
誠品出局！　東森將接手台北車站K區地下街

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

千萬BMW停台灣大道不動！駕駛睡死警破窗　辯打牌太累真相曝光

囂張詐團假冒北市刑大隊長、北檢主任　南投女險遭騙157萬

請神明「坐陣」也沒用！警抄天九牌賭場逮30人　鐵皮屋也要拆

快訊／國1南向364.7k拖板車、貨櫃車追撞　紫爆回堵7公里

通緝犯遇盤查轉身逃還抓警槍　噴辣椒水仍頑抗！遭警棍打斷腿哀號

台南街頭赫見「生命騎士」！阿北吊點滴也要騎　警：依法告發

桃園男宮廟拜拜沒安好心　自製釣竿「釣」香油錢1800元

檳榔攤找不到前妻！嘉義火爆男揮刀砍老闆夫妻　檢起訴建請重判

雲林縣警察局長林故廷上任　方仰寧監交成焦點

快訊／台中「奪命光頭」跛腳被抬上警車　認錯超小聲：對不起

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

公司聚餐喝開昏睡廁所 親哥掛肩扛瓦斯帶回家

曾國城17歲帥兒認「帶頭做亂！」　他讚兵役延長：只當4個月笑死人

許維恩「辦婚禮時就懷孕」！　王家梁見兩條線感動狂掉淚

MAMAMOO林口開唱根本吞CD！　頌樂中文嗨喊：一起來～

女做美甲喜氣紅→蟑螂色！　畫觸鬚學「嘎抓」叫超逼真

千萬BMW停台灣大道不動！駕駛睡死警破窗　辯打牌太累真相曝光

囂張詐團假冒北市刑大隊長、北檢主任　南投女險遭騙157萬

請神明「坐陣」也沒用！警抄天九牌賭場逮30人　鐵皮屋也要拆

快訊／國1南向364.7k拖板車、貨櫃車追撞　紫爆回堵7公里

通緝犯遇盤查轉身逃還抓警槍　噴辣椒水仍頑抗！遭警棍打斷腿哀號

台南街頭赫見「生命騎士」！阿北吊點滴也要騎　警：依法告發

桃園男宮廟拜拜沒安好心　自製釣竿「釣」香油錢1800元

檳榔攤找不到前妻！嘉義火爆男揮刀砍老闆夫妻　檢起訴建請重判

雲林縣警察局長林故廷上任　方仰寧監交成焦點

快訊／台中「奪命光頭」跛腳被抬上警車　認錯超小聲：對不起

男友35歲0存款　亂花錢負債20萬「拿不出頭期款」！妹子買房夢碎

邱鋒澤揪黑衣人助陣！　大秀舞技曝光「演唱會彩蛋」

台灣「新一代Nissan X-Trail」油耗成績出爐！國產百萬內有消息了

千萬BMW停台灣大道不動！駕駛睡死警破窗　辯打牌太累真相曝光

進戰鬥狀態「興奮又忐忑」！王鴻薇曝就職立委心聲　老公愛相隨

《嗨！營業中》殺青全哭了！庹宗康認「之前都在壓抑」

《我的極品男友》偶像劇男神「二寶出生」！　曬照報喜：辛苦太太了

囂張詐團假冒北市刑大隊長、北檢主任　南投女險遭騙157萬

八點檔女神「反重力國標」飛簷走壁！辣露腿根拍了10個小時

李永然律師出書教你做好都更準備

海豹當石頭？　企鵝踩完落跑超爆笑

社會熱門新聞

南投單親10寶媽染肺炎病逝　最小的剛滿月　

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

即／台中「殺人車禍」駕駛抓到了

違停人行道遭砸車　住戶當面狠嗆

快訊／台中殺人車禍2死！雙載姊妹花遭撞　妹不治

快訊／台中殺人車禍1死2傷　光頭男斷腿狼狽畫面曝

金門女失蹤5年雲林尋獲　雙親聽她聲音淚崩

即／台中轎車撞擊2機車　1人失去呼吸心跳

台中車禍「奪命光頭」正面曝！斷腿躲3hrs不敢就醫

虐打3歲童不認罪！監視器打臉　老師挺孕肚仍遭判刑

大貨車衝進靈堂！家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

又見「XD千元偽鈔」！這次在桃園查到

即／台中殺人車禍光頭嫌犯是酒駕累犯！才剛出獄

用餐到一半「水溝竄出鱷魚」　客人傻眼

更多熱門

相關新聞

台南阿北吊點滴騎機車　警：依法告發

台南阿北吊點滴騎機車　警：依法告發

有網友在網路社群PO出一段影片，內容是15日台南市東區小東路、東和路口，出現1名阿伯騎機車上面載著「點滴架」，停等紅燈後一路往前騎，此舉引起網友熱議，網友戲稱「生命騎士」，台南市警一分局指出，該名駕駛人已違反「道路交通安全規則」，將依法舉發。

乾淨家園在基隆　謝國樑啟動年終大清掃

乾淨家園在基隆　謝國樑啟動年終大清掃

外送員朝騎士比中指罵「死胖子」　再割機車坐墊

外送員朝騎士比中指罵「死胖子」　再割機車坐墊

北車旁青年旅館爆竊案　「千里眼」犯罪手法曝光

北車旁青年旅館爆竊案　「千里眼」犯罪手法曝光

3輪車鹿港老街違規載客　暴走騎士噴口水下場慘了

3輪車鹿港老街違規載客　暴走騎士噴口水下場慘了

關鍵字：

中和通緝犯警槍壓制影音

讀者迴響

熱門新聞

驚爆男星硬上女粉「2分鐘就射了」！黃明志怒揭1線索

黃明志怒：你硬上我朋友還不戴套內射！

南投單親10寶媽染肺炎病逝　最小的剛滿月　

宋逸民前教友「奉獻6位數變4千」怒公開收據

夜市打工勾人夫老闆！女大生鹹濕訊息曝

海軍上將黃猿兼差打工　辛酸畫面流出

「尼泊爾墜機」艙內直播畫面曝　全機葬身火海

張穎穎崩潰再爆汪小菲「死不分手」：他很恐怖！

汪小菲認愛2月爆情變！張穎穎哭訴：為什麼要我承受

高虹安行政處長爆婚外情　大街熱吻模特兒人妻還過夜

賤葆認了「射箭的是我們」！還原意外經過：《木曜》相當負責任

7億流量YouTube頻道宣布「停更」

高虹安處長新婚2年就有小三　妻：不可能

5個月年終獎金入帳！他見備註欄「這3字」崩潰

工作3年「領0.5個月年終」他氣喊離職！

更多

最夯影音

更多
羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」

羅志祥登《紅白》支氣管發炎　尬小女孩重現「椅子舞」
黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

黃明志揪4辣妹「公然寫人體春聯」　笑：寫錯拿水直接洗澡！

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

李聖傑終於唱《痴心絕對》了！　禁唱3年突開金口..全場感動合唱

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

變臉師傅要求男客人戳臉　他戳2下沒動靜直接親下去

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

快告別式...靈堂被貨車撞毀　家屬崩潰：怎麼跟媽媽交代

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面