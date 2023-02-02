快訊／台中「落跑2煞」抓到了！　丟包「大哥的女人」躲小套房

▲台中警匪追逐案逃逸2嫌在今日下午16時許南區遭逮。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中文心路與台灣大道今（2）日上午警匪追逐案，自撞落跑的22歲葉嫌與38歲羅嫌16時許在南區遭逮，2人逃逸後一路換交通工具，企圖製造斷點，在市區亂晃躲避查緝，還躲到北屯區大連路附近想「投靠友人」，不過警方早已掌握2人身分，最終順利在南區另名友人套房裡將人逮補，2人疑似因身上攜有毒品拒檢，至於2人與先遭逮的李女關係以及犯案動機仍待警方訊問後釐清。

本案發生在今日上午，第六分局員警巡邏經過台灣大道與文心路口，發現一台車輛車牌與車輛不符，上前攔查卻不停，員警開4槍阻止未果，22歲駕駛葉男載著23歲李女、後座38歲羅男高速狂飆，最後在文心一路自撞變電箱後3人分頭逃逸。其中右腳有著大片藝妓刺青的李女逃往20公尺處一處社區大樓，一開始走進大廳想蹲在警衛旁，後來走到沙發上坐，一邊摸著雙腳一邊打電話，最後在門口被員警發現逮捕。

據悉，葉嫌有女友且該車牌是葉嫌女友的，葉嫌疑似拔牌後裝到肇事的Lexus上面，且跟李女正在曖昧中。李女腳部有大面積刺青，細看以仕女圖（日本藝妓）為基礎，目前只有割線，藝妓主題有打霧，為還沒完成的半成品。

員警在李女身上找到0.5克安非他命，李女還一度蹲在地上打哈欠，隨後就被員警帶回，李女初步供稱3人是朋友，車上則有找到K盤、安發他命吸食器等物品。另外2名男子約於下午5時許遭逮，2人與李女關係以及犯案動機仍待警方訊問後釐清。