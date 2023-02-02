　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中「落跑2煞」抓到了！　丟包「大哥的女人」躲小套房

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中警匪追逐案逃逸2嫌在今日下午16時許南區遭逮。（圖／記者許權毅翻攝）

記者許權毅／台中報導

台中文心路與台灣大道今（2）日上午警匪追逐案，自撞落跑的22歲葉嫌與38歲羅嫌16時許在南區遭逮，2人逃逸後一路換交通工具，企圖製造斷點，在市區亂晃躲避查緝，還躲到北屯區大連路附近想「投靠友人」，不過警方早已掌握2人身分，最終順利在南區另名友人套房裡將人逮補，2人疑似因身上攜有毒品拒檢，至於2人與先遭逮的李女關係以及犯案動機仍待警方訊問後釐清。

本案發生在今日上午，第六分局員警巡邏經過台灣大道與文心路口，發現一台車輛車牌與車輛不符，上前攔查卻不停，員警開4槍阻止未果，22歲駕駛葉男載著23歲李女、後座38歲羅男高速狂飆，最後在文心一路自撞變電箱後3人分頭逃逸。其中右腳有著大片藝妓刺青的李女逃往20公尺處一處社區大樓，一開始走進大廳想蹲在警衛旁，後來走到沙發上坐，一邊摸著雙腳一邊打電話，最後在門口被員警發現逮捕。

據悉，葉嫌有女友且該車牌是葉嫌女友的，葉嫌疑似拔牌後裝到肇事的Lexus上面，且跟李女正在曖昧中。李女腳部有大面積刺青，細看以仕女圖（日本藝妓）為基礎，目前只有割線，藝妓主題有打霧，為還沒完成的半成品。

員警在李女身上找到0.5克安非他命，李女還一度蹲在地上打哈欠，隨後就被員警帶回，李女初步供稱3人是朋友，車上則有找到K盤、安發他命吸食器等物品。另外2名男子約於下午5時許遭逮，2人與李女關係以及犯案動機仍待警方訊問後釐清。

ET快訊
快訊／20年來第一筆！拉法葉艦3.3億暗黑佣金已匯台
答不出論文研究方法！林智堅被考倒挨轟「基礎能力不足」
台灣壽司郎也被鬧！筷子用完「卡海帶放回」　結局傻眼
許維恩挺4月孕肚辣露半球！　行房改「50天一次」上網查姿勢
快訊／台中2煞抓到了！　丟包「大哥的女人」躲小套房
等39年！金門首間「麥當勞」終於來了　地點曝光
威力彩今飆4.2億！　「3生肖」財運旺
薔薔「沒穿內褲」火辣現身！　回嗆日本店家：我沒做錯事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／下班注意！國1北向38.9K「2自小客追撞」　佔用2車道

快訊／20年來第一筆！拉法葉艦3.3億暗黑佣金　列支敦斯登已匯台

南瑤宮女員工A走519萬香油錢！彰化市公所追討竟吞敗　理由曝光

現役軍人約少女打球...被控摩鐵%%　法官「1理由」判他無罪　

宜蘭鴕鳥逃脫逛大街跟車賽跑　有牌路霸超好笑！警方回應了

碩士工程師誘13歲女裸訊　偷截照逼求和...可惡加碼傳給她媽恐嚇

快訊／台中「落跑2煞」抓到了！　丟包「大哥的女人」躲小套房

自撞櫻花樹再摔落水溝昏迷　印尼騎士無照又酒駕...重傷住院

女攀台中長壽山右腳跌傷「變形骨折」　7救難人員輪流背下山

電動三輪車買9天電池突爆炸起火　阿嬤燒傷住院26天不治！

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

貓窩買太小大肚喵卡住　媽後悔：不應該省錢！

林書豪宣布2/4抵台　目標迎台灣職籃首秀

6歲兒語音搜尋卡通影片　不忘禮貌：拜託求求你

睽違2年！胖狗開心過平安橋　師公點香收驚祈福：超乖的

跑步機上邊走邊脫衣服　突然向後跌坐撞倒人！

快訊／下班注意！國1北向38.9K「2自小客追撞」　佔用2車道

快訊／20年來第一筆！拉法葉艦3.3億暗黑佣金　列支敦斯登已匯台

南瑤宮女員工A走519萬香油錢！彰化市公所追討竟吞敗　理由曝光

現役軍人約少女打球...被控摩鐵%%　法官「1理由」判他無罪　

宜蘭鴕鳥逃脫逛大街跟車賽跑　有牌路霸超好笑！警方回應了

碩士工程師誘13歲女裸訊　偷截照逼求和...可惡加碼傳給她媽恐嚇

快訊／台中「落跑2煞」抓到了！　丟包「大哥的女人」躲小套房

自撞櫻花樹再摔落水溝昏迷　印尼騎士無照又酒駕...重傷住院

女攀台中長壽山右腳跌傷「變形骨折」　7救難人員輪流背下山

電動三輪車買9天電池突爆炸起火　阿嬤燒傷住院26天不治！

陸警告麥卡錫來台「重蹈裴洛西覆轍」　他酸：指大方降落、風光離開？

泰山市場派公告：3月16日召開股臨會　公司派暫不回應

快訊／下班注意！國1北向38.9K「2自小客追撞」　佔用2車道

威力彩今晚飆4.2億！「3生肖」2月財運旺翻　專家：有機會發大財

巴基斯坦爆炸101死！兇手穿警服一路沒人查　警現場找斷頭確認身份

「陶朱隱園」響應燈會亮起來　中工曝：有VVIP預約賞屋

4位台灣練習生征戰韓選秀　《BOYS PLANET》驚現《原子少年》成員

你知道你最難割捨什麼嗎？　5種動物測出人生最重要的東西

答不出論文研究方法！林智堅在審議會被考倒　挨轟「基礎能力不足」

防疫雙險2023再賠逾220億！　賠付金飆到2337億

苗栗女酒喝到一半走出門外！搖搖晃晃墜排水溝亡　詭異畫面曝光

社會熱門新聞

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

台中港務警車內燒炭！留遺書股票賠千萬

台中新婚警輕生！網傳「放空這檔飆股」　真相曝光

台中警匪追逐！刺青妹躲七期大樓爽躺畫面曝

應召女控名醫下藥輪流性侵　真相反轉

小王囂張嗆：用了你老婆　軍人夫崩潰求償

男過馬路「反悔轉身」害社工騎士摔死

新北「休旅車違停人行道」　警回7字退檢舉

即／1.2億XD假鈔首曝光　「地下央行集團」6人收押

低胸妹狂哀求畫面曝！刺青裸男持刀嗆空氣

保全撿屍女住戶　1原因賠25萬仍要關

網紅玩手銬拍片險被逮嚇哭！「勸戒未開罰」原因曝

更多熱門

相關新聞

「衝撞警車」竟是挾持案　警開10槍逮人

「衝撞警車」竟是挾持案　警開10槍逮人

台中市趙姓男子與人有債務糾紛，日前遭曾姓男子、謝姓男子約出門，並軟禁於中區一棟商辦大樓，警方昨日中午接獲趙母報案，循線在該大樓尋獲趙男，並逮捕在場的曾姓嫌犯；曾嫌遭逮後向警方供出謝姓共犯，以及其駕駛的車牌號碼，警方以車追人，2日上午11時許發現謝嫌蹤跡，謝因遭通緝，不但拒捕還衝撞警用車，警方對空鳴槍、朝輪胎開槍，共開10槍，最後終於逮到謝男，訊後依妨害公務、妨害自由等罪嫌，移送台中地檢署偵辦。

台中警匪追逐！刺青妹躲七期大樓爽躺畫面曝

台中警匪追逐！刺青妹躲七期大樓爽躺畫面曝

台中警匪追逐他慘了！曖昧「大哥的女人」竟丟包

台中警匪追逐他慘了！曖昧「大哥的女人」竟丟包

台中壽司郎現況曝！客挺：猴子個人行為

台中壽司郎現況曝！客挺：猴子個人行為

每100戶成交10.5棟！　龜山家戶購屋比全台最高

每100戶成交10.5棟！　龜山家戶購屋比全台最高

關鍵字：

台中警匪追逐開槍吸毒刺青妹

讀者迴響

熱門新聞

動物園猩猩交疊激戰　狂抖60秒完事

苗栗婦穿深色衣過馬路　遭自小客撞死　　

戲劇一哥驚爆罹癌！　星友人「腫瘤10公分大轉移肺部」

盤點／與球星情纏7年一場空暴瘦成皮包骨　白歆惠搭上百億富商收山當貴婦

加油站發現斷掉生殖器　員工調監視器嚇壞

職籃球員外遇女球迷！模特兒妻揭獲賠30萬

獨／正在休婚假！台中港30歲警股票賠千萬輕生

寄生帳號掰了　Netflix開抓非同住者

獨居母猿產子　動物園急追生父

美軍女飛官喊「台灣這點超危險」　不能常來

今轉雨！　鋒面來了「立春」下最大

巷口撿回小狗　養4年變肌肉袋鼠

沒戲拍！本土劇女星收私訊「求當飯局妹」

李玟爆11年婚變「2繼女也跟她翻臉」！傷人原因被挖

日高中生惡搞壽司郎！淒涼現場照曝光

更多

最夯影音

更多
避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃

避免觸發惡魔微笑濾鏡　邊吃邊嘟嘴表情超緊繃
NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

NanaQ曝「極簡生活」...小S超震驚！　「不用衛生紙」遭問：用擦P布洗臉？

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

男星「無套懷孕結婚」愧疚道歉　老婆：沒孩子不會在一起...

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

站牌旁用布表演魔術！　秒變出公車司機超配合

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

女駕駛國道追撞再碰名車　她竟直接走人秒被攔！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面