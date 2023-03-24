黑幫夫人互嗆引爆竹聯內戰！明仁會5煞收押　7女夾道目送囚車

記者劉昌松／台北報導

新北市新店區日前發生2幫派老婆在網路互嗆，引發竹聯幫信堂與仁堂明仁會成員捷運鬧事，新北市警方22日展開大拘捕，其中林姓、陳姓等5人因涉嫌重大，被台北地檢署檢察官聲請羈查禁見獲准，5人24日上囚車押送看守所時，至少7女3男聚集車道目送囚車遠離，但因囚車防護措施，其實外面完全看不到囚車內部情形。

▲多名女子在北檢囚車道旁目送遭明仁會成員搭囚車壓送台北看守所。（圖／記者劉昌松攝）

根據警方調查，日前新店區發生竹聯幫信堂與仁堂明仁會幹部的老婆在網路上互嗆，造成一名幫眾17歲劉姓少年遭擄走、痛毆後放回，雙方從此結怨；事隔沒幾天，信堂成員向蘆洲天道盟天蘆會求援，2幫率眾衝到仁堂明仁會中和區的車行，撞破鐵捲門後砸店、砸車後離開。

警方立即提報治平專案檢肅，22日下午3時許，新店分局、中和分局及刑警大隊掃黑專責隊共組專案小組，持搜索票、拘票，同步在新店、蘆洲區2地，逮捕竹聯幫仁堂明仁會27歲陳男、竹聯幫信堂41歲廖男、天道盟天蘆會23歲范男及成員等32人，查扣毒品咖啡包286包、辣椒水槍2把、空氣槍2把、西瓜刀等各類刀械11把及球棒等證物。

▲新北市警方22日發動拘捕32名黑幫成員分別移送地檢署偵辦。（資料照／記者陳以昇翻攝）

警方訊後將32人移送偵辦，23日下午起，就有大批年輕女子在台北地檢署焦急守候，大部分遭移送的幫眾獲得交保，僅陳姓、林姓等5名明仁會成員依組織犯罪、妨害秩序等罪遭聲押禁見，24日經台北地院裁准後，傍晚搭上新北地檢署偵辦。

而前一晚苦苦守候的友人，在得知5人將被押送台北看守所後，熟門熟路地聚集在台北地檢署囚車道口，驚動轄區中正一分局派員前往查訪了解情形後，將至少7女3男限制在車道的左側，目送囚車遠離北檢。