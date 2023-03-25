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社會 社會焦點 保障人權

「毛巾的故鄉」紡織廠暗夜大火　吞噬廠房驚悚爆閃畫面曝

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林虎尾鎮昨（24日）深夜23時許一家紡織工廠傳出火警，雲林縣消防局獲報派遣5個消防分隊及各式救災、護車輛及人員前往搶救，現場無人受困但火勢相當猛烈，建築物全面燃燒，幸在警消人員阻隔控制下，一個多小時即將火勢撲滅，起火原因及財損尚待釐清。

▲虎尾紡織廠深夜火警，鐵皮建築全面燃燒火勢猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾紡織廠鐵皮建築全面燃燒，火勢猛烈不時傳出爆炸聲響相當驚人。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾鎮頂溪里合懋紡織工廠昨日深夜23時42分突然傳出火警，民眾發現後立即通報119，現場無人員受困，雲林縣消防局遣虎尾、斗南、莿桐、土庫分隊及第二大隊沈俊興大隊長前往指揮，共計出動各式消防車輛11部、警義消50人前往搶救，當時現場已經烈焰沖天。

▲虎尾紡織廠深夜火警，鐵皮建築全面燃燒火勢猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾紡織廠深夜火警，鐵皮建築內全面燃燒火勢猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

紡織廠建築物內陷入全面燃燒，因鐵皮屋頂有塌陷之虞，需以周界防護阻隔延燒為主，警消人員隨即以阻隔延燒方式進行控制，現場經與關係人確認無人員受困，並於有緊臨民宅之側面保持出水線防護，而其餘3面無延燒之虞後，迅速將火勢控制下來。經歷一番奮戰，幸於1時25分順利將火勢完全撲滅。

▲虎尾紡織廠深夜火警，鐵皮建築全面燃燒火勢猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

據了解，紡織工廠一樓鐵皮屋廠中堆滿紡織品及機器潤滑油，負責人表示，廠房夜間設備還有在運轉，疑似紡織機器起火，立即緊急疏善員工，廠房平時會運作到午夜12時。燃燒面積初估約600平方公尺，起火原因及財物損失，由消防局火調人員調查中。

▲虎尾紡織廠深夜火警，鐵皮建築全面燃燒火勢猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警消人員從工廠三面持續射水控制火勢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾紡織廠深夜火警，鐵皮建築全面燃燒火勢猛烈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾紡織廠深夜火警，一樓鐵皮屋廠中堆滿紡織品及機器潤滑油。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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