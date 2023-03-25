檳榔攤大盜落網...驚人畫面曝　起出693包香菸「多到可開店」

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名張姓男子（58歲）日前趁深夜檳榔攤打烊，連續在燕巢區潛入2家檳榔攤竊取香菸等財物，得手將近10萬元，岡山警分局24日將他緝捕到案，起出贓物香菸693包和犯案工具，香菸品項數量之多，幾乎比超商還多，警方查出他還曾在台南、雲林一帶犯案，同樣也是專挑檳榔攤下手，正擴大偵辦中，清查他在南台灣到底犯下多少案。

▲張姓男子偷的香菸多到快可以開店。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲張男破獲檳榔攤的門窗行竊。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

高雄一家檳榔攤本月9日準備開門營業時，發現大門遭破壞，店內香菸、零錢等財物遭竊，隨即向警方報案，警方組成專案小組調閱案發地點周邊監視器分析、比對竊嫌車輛來程及逃逸路線，發現張男涉嫌竊取他人的車牌懸掛後，再駕車前往燕巢區新厝巷、角宿路等處的2間檳榔攤，持破壞鉗等工具破壞店家大門後，竊取財物。

▲警方起出犯案工具。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方持拘票前往張男居所執行時，一併起獲失竊香菸共693包及犯案工具破壞鉗、板手、鐵撬等物，人贓俱獲當場讓張男啞口無言，警方追查還發現，張男另涉及屏東、雲林等地多起竊盜案，偷來的香菸則轉賣牟利，警方將深入追查、擴大偵辦，全案偵訊後依加重竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。