賓士男嗨歌喝通宵...闖紅燈撞酒行　鐵門全毀「屋內洋酒碎滿地」

記者鄧木卿／台中報導

台中市28歲李姓男子和2名友人，深夜在大里區自助式KTV嗨歌喝通宵，25日凌晨6點多開著黑色賓士車離去，不料闖紅燈後先撞斷號誌燈，再撞進1家酒類商店，店內設備被撞爛，和洋酒碎了一地，李男酒測值高達0.58mg/l，不但吃上公共危險罪，闖紅燈罰單，還得面對店家求償上百萬元洋酒損失，而2名友人也未阻止開車，一樣開罰。

大里區永隆路與永隆七街凌晨6點32分發生巨響，1輛黑色賓士車闖紅燈後，發現右側有輛機車騎過來，賓士車因而往左閃避，撞斷號誌桿後，直接衝破1樓酒商的鐵捲門，還撞進店裡，該酒商是前永隆里長所開的，由於衝擊力太強，強化玻璃和屋內洋酒幾乎全破掉。前里長說，破掉者大多是XO、XR21、皇家禮炮等洋酒約30多瓶，損失約20多萬元，還好沒住在店裡，加上鐵捲門等費用，損失上百萬，一定求償。

▲▼賓士男嗨歌喝通宵，結果闖紅燈直衝民宅鐵捲門，屋毀酒破損失上百萬。（圖／民眾提供，下同）

李男車內還載有2名男子，分別是26歲王男、29歲陳男，2名友人住得較近，李男打算先載他們回家，自己再回家，結果闖紅燈造成後續衝撞，所幸3人受傷送醫沒有生命危險。

警方表示，李男除了闖紅燈開罰3600元以上之外，還得面對公共危險罪嫌，而王男、陳男2人沒有盡到阻止酒後不開車的責任，開罰6000元以上、15000元以下。