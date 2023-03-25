獨／霸凌輕生高中生...兒時燦笑模樣曝　練琴甜喊：要彈到很棒很棒

記者游瓊華／台中報導

台中市一名公立高中生建宇(化名)疑因遭校內6名老師、教官連手長期霸凌，甚至被誣指偷竊，建宇受不了「莫須有」罪名，在家中輕生。而建宇不僅人緣好，是資優生、成績好，更多才多藝，《ETtoday新媒體》獨家取得一段甲生生前兒時影片，影片中他坐在鋼琴前，用可愛、稚嫩的聲音對著母親說「我要彈到很棒很棒，好嗎？可以嗎？」但大人長期連手霸凌，讓他選擇離開這個世界，這無憂無慮的可愛笑容只能成為記憶。

▲台中某公立高中生受不了師長長期霸凌輕生，讓親友、同學心痛不已，而他兒時可愛畫面讓人看了心碎。（圖／民眾提供）

影片裡面，小建宇坐在鋼琴前，一旁還放著書包，對著母親說「我要彈到很棒很棒，好嗎？可以嗎？」另外，還有建宇邊寫功課邊與母親甜蜜互動，更對著鏡頭比YEAH，分享著學校發生的趣事，看得出來，建宇是個開朗、聰明、反應機靈，也是自我要求高的孩子。

▲校內有7名相關人員被調職，有學生說，早在案發第一時間就建議，但校方只想息事寧人。（圖／民眾提供）



無奈，如此優秀的孩子卻在高中，因為曾經犯抽電子菸、喝酒等過錯，就遭師長貼標籤，長期不當對待。日前建宇父親在記者會上痛訴，孩子小時候是資優生、國中參加全國科展拿創意縣長獎畢業，「為什麼到了高中就變成問題學生」？孩子過往發生一點小過錯就被無限放大、無限栽贓，孩子在校承受的壓力連大人都無法承受，還貼心的要父母別擔心，最後卻走上絕路。



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