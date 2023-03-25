快訊／碰！高雄男「5樓墜下」　以為爆炸...鄰居嚇：屋頂有一顆頭

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄市三民區今(25)日驚傳一起墜樓意外！一名83歲楊姓男子疑似於自家陽台不慎失足，墜落到一樓住家鐵皮遮雨棚，鄰居聽聞巨大聲響，以為是電筒爆炸，嚇得跑出來查看，沒想到發現自家屋頂竟躺了一個人，趕緊報警處理，幸好楊男意識清醒，無明顯外傷，由太太陪同就醫檢查。

▲楊姓老翁疑似於自家後陽台不慎失足。（圖／記者吳世龍攝）

這起事件發生在25日10點16分，警消獲報，三民區中庸街發生一起墜樓創傷案件。消防隊到場後，約5分鐘將人救下來，警方隨後趕抵，發現現場是一棟5樓公寓住宅，楊姓老翁被救下後，還能正常對談。經救護人員初步檢視，外觀無明顯外傷，意識清楚，由太太陪同就醫進一步檢查。

▲消防隊將楊男從鐵皮屋頂上救下來。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲楊姓老翁跌落到一樓加蓋鐵皮屋。（圖／記者吳世龍攝）

「碰！」鄰居表示，當時聽到一聲巨響，以為是東西掉下來，還是電筒爆炸，趕快跑出來看，發現加蓋鐵皮屋頂上竟然出現一顆頭，他沒多想就趕快報警，直到警消將人救下來，這才發現是5樓的楊姓鄰居。鄰居強調，楊男有阿茲海默症，平日和太太、女兒一起住，但早上女兒去上班，太太也不清楚他是怎麼掉下來的。