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郵局老舊危屋出現嚴重裂縫！深度最多12公分　「2階段補強重建」

▲▼豐原郵局牆柱結構出現嚴重裂縫，最深達12公分。（圖／讀者提供）

▲豐原郵局牆柱結構出現嚴重裂縫，最深達12公分。（圖／讀者提供）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政豐原郵局屋齡已超過40年，近年傳出結構有安全疑慮，牆柱上不但出現裂痕，放入鐵絲檢查，裂縫深度最多竟有12公分，中華郵政公司表示，短期將採結構補強，長期已洽中華電信購買旁邊土地，將擴大重建。

中華郵政台中豐原郵局屋齡已超過40年以上，近年牆柱上更出現嚴重裂縫，豐原郵局人員今年初遷址到中華電信閒置空間持續提供郵局服務，舊址準備進行改建。

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由於豐原郵局結構出現嚴重裂縫，透過鐵絲檢查，部分地區裂縫深度約2.8到3公分，部分區域裂縫深度最多竟有12公分，日前一度傳出豐原郵局僅打算補強、放棄重建，引發安全疑慮。

▲▼豐原郵局牆柱結構出現嚴重裂縫，最深達12公分。（圖／讀者提供）

▲▼豐原郵局牆柱結構出現嚴重裂縫，最深達12公分。（圖／讀者提供）

▲▼豐原郵局牆柱結構出現嚴重裂縫，最深達12公分。（圖／讀者提供）

對此，中華郵政表示，以往郵電一家，台中市豐原郵局該土地為中華郵政和中華電信共同持分，如果要改建重建，需取得中華電信同意，目前規劃兩方案，一個是共同重建房舍，另一個由中華郵政購買中華電信持分土地，因牽涉分割買賣，有很多程序需要協商和進行，不是短時間內可完成，因此短期規劃先補強。

中華郵政指出，因豐原郵局較老舊，空間狹窄，因此規劃承購中華電信土地，未來重建後，郵局空間將可再擴大，樓上空間還可做資產營運出租，但該作業耗時較久，買賣有一定程序和流程，需與中華電信總公司和交通部協調，因此洽談相關土地持分和分割之際，考量先進行營業廳結構補強和環境改善，提供更完善用郵環境，因此先參考顧問公司鑑定評估報告，依建議補強舊建築物結構，安全不會有問題，但並非不重建，重建為中長期目標。

▲▼豐原郵局牆柱結構出現嚴重裂縫，最深達12公分。（圖／讀者提供）

▲▼豐原郵局牆柱結構出現嚴重裂縫，最深達12公分。（圖／讀者提供）

▲▼豐原郵局牆柱結構出現嚴重裂縫，最深達12公分。（圖／讀者提供）

此外，龍井郵局也傳出疑似是海砂屋，屋況堪慮且有水泥層剝落，中華郵政公司表示，龍井郵局在2年前也已請專業顧問公司進行安全評估報告，目前已針對剝落處補強完畢，但未來最重要是改建，目前已建檔評估並正在畫圖，準備原地重建，該案核准後就會委外設計、招標重建局舍。

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