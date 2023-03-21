獨／批燒夫空姐無悔意！前婆婆曝：她還想要兒子遺產...盼關到死

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

台中市一名李姓前空姐，2021年3月11日疑與楊姓丈夫發生口角，憤而提油縱火燒死夫。李女事後一、二審均被依殺人罪判刑15年，可上訴最高法院；不過，李女因家暴前婆婆涉傷害罪服刑期滿，原訂今天出獄，但因另案續押，出獄夢碎。對此，死者楊男母親聽聞消息後鬆了口氣，直言判15年根本不夠，兒子那麼乖，才30多歲竟遭燒死，「一命抵一命」，希望法官判李女死刑「關到死」。

▲燒夫空姐遭續押，死者母聽到消息鬆口氣，直言法官應判空姐死刑，「希望她關到死」。（圖／記者白珈陽攝）



▲兩年前李姓空姐趁丈夫熟睡時，朝丈夫潑汽油，將枕邊人活活燒死。（圖／資料照片）



痛失愛子、白髮人送黑髮人，楊家老夫妻只希望前媳婦認錯悔改。但楊母透露，2年過去，李女毫無悔意，每每開庭時，都將過錯推到她兒子身上，甚至想繼承兒子的遺產、還將兒子保單的保險受益人更改成她自己，讓人無法接受。

面對一、二審判刑15年，楊家老夫妻只能尊重判決。楊父也談及，李女受過高等教育，卻一天到晚與人鬥爭，「判刑輕重都不是問題，李女惡性不改，出來不改再犯，判多重也沒用，她就是造成社會問題！」楊父也說，現在只能讓自己身體維持好，才可以繼續面對這些問題，否則難以度過痛失愛子的悲傷。