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社會 社會焦點 保障人權

獨／優秀兒遭驚世空姐燒死！軍霸經歷曝光　父嘆：國家嚴重損失

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市豐原前空姐燒夫案至今2年，原本傳出因前案傷害罪入獄的李女，將在今日出獄，後經獄方證實李女繼續遭收押，才讓死者家屬鬆了一口氣。死者爸爸感嘆表示，其實兒子在軍中非常優秀，還到調查局、國安局、軍事安全總隊等單位受訓，都是第一名、第二名結訓畢業，並曾獲頒多個獎章，卻被李女燒死，是國家嚴重損失。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲台中豐原2021年前空姐燒夫案，死者家屬曝光楊男生前曾是軍中菁英，當年在政戰學院一身挺拔軍裝跟媽媽合照。（圖／記者白珈陽攝）

楊爸拿起一張張全家合影，先是楊男就讀政戰學校時，與媽媽開心拍照，楊男穿著挺拔軍裝，戴著眼鏡，斯文又帥氣的樣子如今不復見；全家也曾跑到蘇澳，參加楊男所屬的艦隊「艦慶」，一張張合照也讓楊爸忍不住淚水。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 楊男與家人感情好，楊爸翻開一家人合照不禁流下眼淚。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

楊爸說，喪失了一個這麼優秀的兒子，當然很煎熬，很多媒體都不曾報導，也不知道他有多優秀，先是在海軍陸戰隊服務，後來去了調查局、國安局、軍事安全總隊等單位受訓，且大多都是第一名、第二名，後來心得報告跟論文等等被提出來當教材，他也被找去北部分享。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

楊爸也透露，不只如此，楊男還獲得過忠勤勳章、國防部海風獎章、陸軍司令部獎章等等，漢光演習美國顧問來台，兒子就擔任翻譯，國防部原本還要派楊男去美國受訓，但是當時簽證來不及辦理才作罷，楊父強調，兒子的離去是國家重要損失。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

痛失愛子、白髮人送黑髮人，楊男爸媽只希望前媳婦認錯悔改。但楊母透露，2年過去，李女毫無悔意，每每開庭時，都將過錯推到她兒子身上，甚至想繼承兒子的遺產、還將兒子保單的保險受益人更改成她自己，讓人無法接受。

如今二審仍判李女15年，李女則恐將上訴三審，但楊爸認為，多少年都不是重點，而是李女有無真心悔改，若無，判再重都無用。

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