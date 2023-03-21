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獨／懷疑燒夫空姐早有預謀　死者爸媽：第一次見面就問房子誰買

記者白珈陽、許權毅／台中報導

台中市豐原前空姐燒夫案，原傳出李女傷害罪入獄期滿，將在今日出獄，但台中女監證實李女「因另案續押」不會出獄，也讓擔心被找麻煩的死者家屬鬆了一口氣。死者楊男爸媽透露，李女開庭時根本沒悔意，還是楊母向法官說：「她都沒道歉！」李女才敷衍說出對不起。楊母回顧當年第一次跟李女見面，一開口便問「這房子是誰買的？」認為李女早就布局想辦法接近兒子，還曾想爭奪遺產，心機相當重。

▲前空姐住家今晨傳火警，左圖為丈夫，右圖為前空姐。（圖／民眾提供）

▲2021年台中空姐燒死夫案，原李女將在今日出獄，最終續押，家屬出面受訪憶起當年與李女第一次接觸，直指她早就在布局。（圖／ETtoday資料照）

楊父說，今年2月開庭時，要求李女當庭道歉，李女才敷衍地說出對不起，但馬上又在庭上汙衊死者。楊母氣憤表示，「為什麼她會道歉？是我在開庭的時候說她都沒道歉！，她才不得已開口」，認為2年過後，李女卻還是沒有悔改的意思。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲死者楊母表示，李女事後還想來領保險金、爭遺產。（圖／記者白珈陽攝）

楊母表示，事情發生前，2人確實有「法律上的夫妻」名義，但是李女動手燒夫，事後竟然還敢爭取遺產，另外保單上面受益人本來就是楊爸，保單錢也是楊家繳納的，她竟然還想領取保險金。

家屬回顧當年第一次跟李女見面，李竟然問：「房子是誰買的？」楊母回她是跟楊爸2個人白手起家拚出來的，結果李女跟法官說「死者去讀軍校，存到頭期款幫家裡買房」，就是想要楊家財產。楊爸則說：「當時兒子才讀高中，怎麼可能，都在胡說。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲楊爸認為，李女早有預謀，才會將物品全部搬離後燒夫。（圖／記者白珈陽攝）

楊母感嘆說：「遇到這種對象就是上賊船，李女心機很重，從剛開始就在布局，想盡辦法接近兒子。」楊母表示，沒辦法原諒李女，一個兒子這麼乖被她燒死，且從來沒有歉意，甚至她的律師都稱李女是無意的，一家人無法接受。

楊爸接著說：「一般來說火災逃命都來不及，東西可能都燒光了，但是李女早就把物品搬走，可見她根本是預謀。法官在庭上勘驗兒子手機，裡頭紀錄李女犯行，當庭加重恐嚇跟強制2罪，除此之外，李女前科累累，可見李女說話的內容有幾分可信度？」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼楊家為了防範女李再來找麻煩，在屋內屋外安裝監視器、滅火器。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

至於能不能接受二審判決李女15年？楊爸表示尊重，律師也說「算是很高」，但楊爸強調，輕重都不是重點，是李女有無悔意？如果沒有，判得再重，出獄後對社會依舊是問題。

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