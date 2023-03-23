環保署空品淨化區認養評比　台南獲獎數量全國第一

▲環保署「2022年度空氣品質淨化區優良認養單位甄選」成績出爐，台南市6處認養單位獲獎，數量全國第一。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

環保署「2022年度空氣品質淨化區優良認養單位甄選」成績出爐，台南市6處認養單位獲獎，數量全國第一，22日接受環保署副署長沈志修頒獎表揚。

環保局說，6處獲獎單位，最引人注目的是七股區七股里辦公處，利用豬舍建築結合蚵殼、海浪等在地元素營造綠化休憩空間，柳營區重溪里辦公處搭建雨撲滿，紓解缺水澆灌綠地問題，首次參賽即獲特優。

這次榮獲獎項分別為：七股區竹橋里辦公室及利懋研發企業有限公司（服務模範獎）、善化區嘉北里辦公處（服務模範獎）、七股區七股里辦公處（特優獎）、柳營區重溪里辦公處（特優獎）、新營區土庫社區發展協會及生達化學製藥股份有限公司（優等獎）、南區文南里辦公處（特殊貢獻獎－降污減碳組）。

市長黃偉哲表示，綠美化維持不容易，台南市6處社區不只植栽維護良好，更營造出獨有特色獲得殊榮，感謝里長、協會與志義工長期默默付出，以及在地企業的支持，才有如此卓越成績。

環保局長許仁澤指出，台南市現有222處空氣品質淨化區，面績共計約50公頃，每年二氧化碳淨化量約1272公噸，對於改善空氣品質的效益不容小覷，環保署對績優單位的肯定，是臺南市持續進步的動力，期盼更多單位投入設置及認養空品淨化區，為環境及空品盡一份心力。

七股里空品淨化區保留了傳統豬舍建築，並融入當地特色使用蚵殼及海浪彩繪裝飾，打造社區特色綠地。柳營區重溪里辦公處認養裸露地並綠化為空品淨化區，有感於周遭取水不便，現場搭建水撲滿，除用來澆灌綠地，更用解說牌向社區居民說明水樸滿原理，同時倡導節約用水。

七股區竹橋里空品淨化區、新營區土庫里空品淨化區均由當地里長號召在地企業共同認養維護，為里民增添休憩好去處。善化區嘉北里辦公處結合當地特產西瓜，打造特色地標；南區文南公園青枝綠葉、綠樹成蔭，維護與美化有成，每年二氧化碳吸收量可達31公噸、總懸浮微粒淨化量達257公斤。

環保局表示，綠美化好處多，除了推動空品淨化區，近年積極推動校園設置可以清淨空氣的綠牆，利用既有花台或牆面種植垂懸或攀爬之植栽，達到淨化室內空氣品質效能。