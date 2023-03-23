產官學同聚一堂　台南職安衛向上成長

▲台南市勞工局與嘉南藥理大學職業安全衛生系，辦理2023年「職災預防．健康促進」高階主管論壇，產、官、學各界代表，共計約180人參加。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局為實現市長黃偉哲建構「希望家園」的施政理念，與嘉南藥理大學職業安全衛生系，於24日在該校國際會議中心，辦理2023年「職災預防．健康促進」高階主管論壇，參與對象包括台南市各市級總工會、台南市安衛家族成員…等產、官、學各界代表，共計約180人參加。

嘉南藥理大學職業安全衛生系黃小林系主任表示，這次論壇邀請專家奇美醫院移植外科主任兼一般外科主治醫師孫定平醫師、東陽實業廠安環管理部李遠星經理、奇美實業張郁豪處長、勞動部職安署南區職業安全衛生中心蔡建成簡任技正等4位專家，依序以「超時工作對健康的影響」、「職安衛自主管理的實行與績效」、「2022年度安全衛生群組合作伙伴執行成果績效評比競賽-得獎經驗分享」、「2023年勞動檢查方針暨職安法令宣導」等4大主題進行專題演講，藉此建立與會人員勞工健康保護的意識，並由台南市職安衛制度優良的標竿企業作經驗分享，以供其他中小企業效法學習，同時也向與會的事業單位宣導今年度勞動檢查的重點方向及職安相關法規修正重點，提醒大家確實遵守規定並落實職安衛工作，以因免違法而受罰。

勞工局長王鑫基表示，要落實黃偉哲市長推動「希望家園」的理念，「職災預防、健康促進」是非常重要的課題，大家如果都能早上歡歡喜喜上班，以歡喜心工作，工作效率就會一級棒，下班能平平安安回家享受天倫之樂，這也是「希望家園」的精神。所以勞工局每年都會與大專院校、安衛家族、台南市的企業、各市級總工會合作辦理「職災預防、健康促進」的活動。

王鑫基局長說，嘉南藥理大學職安系有很多學有專精、實務經驗豐富的專家學者，時常為台南市的職業安全衛生工作提出專業上的貢獻，24日會透過論壇分享職災案例，進而回歸如何落實「職災預防」工作。另外安衛家族的核心企業及成員、各市級總工會、職安署南區健康服務中心等單位，也都盡心盡力地協助勞工局推動職安衛防災業務，以及對發生職災勞工的慰問與重建工作。在此也要代表黃偉哲市長感謝所有參與相挺勞工局推動職業安全衛生業務、建構台南市成為「希望家族」的工作伙伴。