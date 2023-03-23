台南大新營入夜飄臭　環保局力揪元凶開罰2件

▲台南環保局23日上午持續進行多處農地稽查，並用微感器監測數值掌握異常區域，揪出2件違規案開罰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南大新營地區近來屢傳空氣中瀰漫臭味的問題，造成民眾困擾，環保局稽查主管親自帶隊，出動3三組人馬10多人進行夜間稽查，21、22日夜間均循著味道往上風處追查，23日上午持續進行多處農地稽查，並用微感器監測數值掌握異常區域，揪出2件違規案開罰。

環保局指出，一件為柳營區一間堆肥工廠，第二為兩處農地未確實覆土，其中一處堆肥面積達約2公頃，導致施肥味道外溢，以上均分別依違反廢棄物清理法及空氣污染防制法規定告發，現場均責令業者立即改善。

市長黃偉哲表示，人人都希望聞到清新好空氣，近年來環保局將異味稽查列為重點工作，並透過微感器及移動式監視器等科技執法，提高稽查成效，除責成稽查人員加強巡查外，揪出的禍首都將依環保相關法規嚴懲，請工廠、農牧業者勿挑戰公權力。

環保局許仁澤指出，傳統農作施肥會使用未經熟成的生禽畜糞，散發惡臭及孳生蒼蠅，常引起周遭居民反感與陳情，甚至還會造成土壤養分不均、發酵酸害、病蟲害及銅鋅等重金屬污染，影響作物生長，建議即時覆土，多一道工序，減少鄰里反感及被陳情機會。

台南市大新營地區畜牧業繁盛及工廠林立，若廠（場）內異味未依法有效處理，在天氣逐漸變熱且夜間常無風或微風狀態下致擴散條件不佳，臭味飄散將會更明顯，造成周邊住戶抱怨連連。近年來環保局執行244家次聯合稽查，查獲違規告發84件，總計裁罰357萬7003元。

為即時處理民眾異味污染陳情以及強化異味稽查執行成效，環保局更設立異味官能實驗室，採24小時待命方式，以即時蒐證遏止異味情事。2021年1月迄今已執行22件聞臭業務，其中最多的是畜牧業19件，其次是飼料製造業2件，皮革製造業1件。

另一方面，環保局針對容易發生異味問題的畜牧業、工廠等對象安排防制輔導，自2021年至今已執行101家次輔導作業，分別依廠區特性給予改善建議，藉此從源頭進行異味削減。

環保局強調，如從事畜牧事業，務必遵守畜牧場登記與管理及環保法規等相關規定，確實做好場內外環境衛生管理，避免發生環境衛生污染問題及異味擾民情事。民眾如發現環境公害，可隨時撥打公害陳情專線：0800066666。