維穩勞資關係！　勞工局見證台南3家企業工會與公司簽訂團體協約　

▲台南市勞工局局長王鑫基等人，共同見證得力實業股份有限公司工會等3家企業工會與公司簽訂團體協約。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



打造台南成為「希望家園」是市長黃偉哲施政願景，改善勞動條件是希望家園基石，勞工局局長王鑫基23日與台南市產業總工會宋照濱理事長及大台南總工會副理事長陳美靜，共同見證得力實業股份有限公司工會、鉅全工業股份有限公司工會及榮星電線工業股份有限公司工會與公司簽訂團體協約。

王鑫基局長表示，鼓勵及協助勞資雙方簽訂團體協約，向為勞工局持續推動的重要業務，勞工局每年皆積極入廠輔導工會與公司簽訂團體協約，在勞、資雙方進行協商過程中遇到困難時，適時解釋法令規定及提供建議解決方案，協助勞資雙方減少及化解協商僵局；本次，首次簽訂團體協約的得力實業股份有限公司工會及得力實業股份有限公司即為勞工局業務科團隊經過多年的輔導，終於在今日見到完成簽署的成果，實屬不易。

王鑫基局長代表黃偉哲市長感謝得力實業股份有限公司、鉅全工業股份有限公司及榮星電線工業股份有限公司對工會的信任及對員工的照顧，從今天簽訂的3份團體協約內容中，可以發現有優於法令的條款，例如：公司提撥部分經營利潤與員工方享、政府宣布天然災害停止上班時，未出勤之員工，公司仍給付工資，而業務上需要而出勤之員工，以假日加班費計給工資；鼓勵生育政策，發給員工子女定額滿月禮金等等。公司能將員工視為重要的家人，員工也將對公司有一定的向心力，期勉工會除扮演潤滑劑外，也希望能轉為扮演黏著劑，將勞資雙方關係黏牢牢，在和諧穩定之勞資關係下，勞資共同合作創造雙贏，一起攜手打拼，創造更好的營運佳績，一年比一年賺錢。