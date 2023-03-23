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台南水萍塭地下停車場4月1日起開放　362席停車位前2周免費試停

▲台南市水萍塭公園地下停車場，將於清明節連續假期4月1日起對外開放使用，前兩周免費試停，4月17日起實施場內汽車停車收費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市水萍塭公園地下停車場，將於清明節連續假期4月1日起對外開放使用，前兩周免費試停，4月17日起實施場內汽車停車收費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市水萍塭公園地下停車場，將於4月1日起對外開放使用，為鼓勵市民前來體驗停車環境，提供前兩周免費試停，4月17日起實施場內汽車停車收費，初期先由交通局以人工巡場方式收費，費率與收費時間比照路邊停車格位，等OT廠商於8月進駐後接手，將以智慧停車設備營運管理。

交通局局長王銘德表示，改善停車問題是市長黃偉哲首重的交通政策之一，水萍塭公園地下停車場，是中央前瞻計畫補助第1座完工的地下停車場，由工務局代辦興建，提供362個汽車停車位，鄰近南區金華路、夏林路、永華路等停車熱區，人口密集且商業、觀光活絡，停車場啟用後，將能紓解周邊停車需求。

▲台南市水萍塭公園地下停車場，將於清明節連續假期4月1日起對外開放使用，前兩周免費試停，4月17日起實施場內汽車停車收費。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德指出，水萍塭公園地下停車場將提供一般及周邊里民兩類月繳優惠，因本場格位數較多，且優先服務施工期間受影響的鄰近居民，將分為兩階段受理申請。第一階段將於3月24日至30日開放設籍南區廣州、新昌、文華與文南等里，及中西區南廠里的民眾登記申請，第二階段自4月6日至12日開放一般民眾登記申請，各階段如登記人數超額，將實施公開抽籤，相關詳細辦法請至交通局網頁「最新消息」查閱，或來電06-2138172洽詢。

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