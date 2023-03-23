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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

監院認定太陽花學運警暴力驅離「逾比例原則」　糾正5機關今說明

記者黃翊婷／綜合報導

2014年發生的太陽花學運，至今已滿9周年。監察院22日表示，經調查認定警察機關以逾越比例原則的暴力手段驅離靜坐民眾，監察院將糾正行政院、內政部、警政署、台北市政府警察局、台北地檢署共5個機關，並於今日（23日）上午由監委范巽綠、施錦芳召開記者會說明。

▲▼太陽花學運驅離。（資料照／記者徐文彬攝）

▲太陽花學運參與者被水柱驅離。（圖／ETtoday資料照，下同。）

2014年太陽花學運學生強占立法院、行政院，卻在驅離期間發生濺血風波，引發各界對於警方是否執法過當的討論。事後台聯黨前立委周倪安等人向台北市政府、台北市警局提出國家賠償，要求連帶賠償830萬餘元；台北地院2019年10月30日判台北市警局需賠償周倪安等13人各10萬至20萬元不等，總金額為111萬元。

太陽花學運,318學運（圖／ETtoday資料照）

▼▲警方抬走抗議者。

太陽花學運,318學運（圖／ETtoday資料照）

今年3月18日為太陽花學運9周年，相關議題再次躍上檯面引發關注。監察院22日表示，經調查認定，警察機關在學運期間以逾越比例原則的暴力手段驅離靜坐學生、民眾，造成許多民眾受傷流血，警方蒐證作為不力，監察院將糾正行政院、內政部、警政署、台北市政府警察局、台北地檢署，要求確實究責，以免未來又發生類似的事件。

針對此案的調查過程以及結果，將由監委范巽綠、施錦芳於今日（23日）上午召開記者會向大眾說明。

▼有人在驅離過程中受傷，滿臉是血。

▲太陽花學運期間佔領行政院運動爆發警民流血衝突。（圖／資料照）

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