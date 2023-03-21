吳斯懷申報存款100萬「少了279萬」　其妻未賣掉高端股票

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

監察院今（21日）公布最新一期公職人員財產申報資料，國民黨立委吳斯懷其與妻名下存款100萬1808元，比上次申報的金額減少了279萬6682元。另外，吳斯懷抨擊高端疫苗不遺餘力，然而上次被發現其妻持有1張高端疫苗股票後，引發非議，但即使如此，吳的妻子仍未賣掉，且變更為1482股。

根據監察院第201期廉政專刊，吳斯懷2022年11月1日申報，其與妻李惠麗名下共有2筆新北市樹林區土地、6筆新北市樹林區建物、1台汽車、存款100萬1808元、有價證券345萬8952元，為折合新台幣22萬5290元的股票、折合新台幣293萬3662元的基金受益憑證，以及1筆總價30萬元的「軍人儲蓄獎券 」，另外累積已繳保險費折合新台幣1030萬4201元。

對比吳斯懷2021年11月1日的申報資料，其與妻名下存款從379萬8490元，減少了279萬6682元、有價證券自349萬2856元，減少了3萬3904元；另外上次申報的累積已繳保險費折合新台幣為911萬3325元，等於這一年繳了119萬876元。

值得一提的是，吳斯懷近年來屢轟高端疫苗，然而去年財產申報卻顯示李惠麗名下持有1張（1000股）高端股票，引發外界非議，但即使如此，吳斯懷此次的財產申報中，李惠麗仍持有高端股票，且為1482股，已列入「變更財產申報」中，變動時間在2022年8月30日，變動原因為劃撥配發（存）。