呂秀蓮稱「319槍擊案」已立案調查　監院否認：尚在了解是否有新事證

▲前副總統呂秀蓮。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

前副總統呂秀蓮日前接受《POP大國民》專訪，她表示，19年前的「319槍擊案」至今真相未明。並稱自己已赴國家人權委員會向主委陳菊正式立案，她稱陳菊表示「當然要辦」。對此，監院18日澄清，相關案情尚在瞭解是否有確實之新事證，目前尚未立案調查。

19年前的「319槍擊案」造成時任總統陳水扁與副總統呂秀蓮雙雙受傷，至今真相未明。呂秀蓮表示，自己可以倖存下來，冥冥之中有上帝保護，能保住性命全因事發前一周腳受傷包紮，當天她坐在高腳椅上，才避免子彈直接擊中前胸，「當子彈打進來時，能量已經減少了，才打到膝蓋。」

呂秀蓮表示，她19年間每天鍥而不捨要求有關單位公開真相，呼籲各界應繼續追查，自己已赴國家人權委員會向主委陳菊正式立案，她稱陳菊表示「當然要辦」，319將滿19年，也期待屆時能公布最新進度。

對此，監院表示，有關「319槍擊案」，尚在瞭解是否有確實之新事證，目前尚未立案調查，呂秀蓮所稱陳菊院長表示要正式立案辦理一節，似有誤解。

監院指出，過去調查台南地檢署偵辦319槍擊案有無違失等情，於98年11月11日提出調查報告，並要求法務部針對各界質疑再詳加調查釐清，經法務部發文最高檢察署採取適當偵查作為，該案業於103年9月10日決議結案。若有陳情案，除非發現確實之新事證，且經依法定程序，始可再行立案調查。

監院表示，呂秀蓮確有再向本院陳情，接受陳情委員蔡崇義已依其陳情事項函請高檢署說明並提供相關卷證，了解是否確實有新事證中。據高檢署表示，相關事項尚在臺南地檢署偵查中。

監院指出，基於五權分立，互相尊重，有關偵查事項，當尊重偵查機關之偵查作為。除待偵查機關偵查結論，其餘仍待了解是否有確實之新事證中，目前尚未依法立案，特為說明。