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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女照護員直播為阿公「尻槍」　監察院：衛福部應注意機構住民性需求

▲監委王幼玲。（資料照／記者林敬旻攝）

▲監委王幼玲。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對台南市去年八月爆發養護機構照服員與護理師網路直播對住民疑似性侵害案，監察院昨社會福利及衛生環境委員會通過調查報告，請台南市府持續對案發機構、行為人與被害人進行輔導與關懷，並加強長照人員的專業倫理，協助本案被害人外流不雅影片於網路下架；而衛福部應注意各類照顧服務機構住民性需求的議題，促請相關照顧機構應審慎處理。

監察院表示，去年8月媒體報導台南某養護機構的女性照服員網路直播為男性住民手淫，經監委王幼玲調查，發現台南某養護機構林姓照服員與李姓護理師為了蹭網路流量、賺抖內，未經住民同意，在會員制的網路直播被住民摸胸且為住民手淫的影片。

調查報告提到，此案發生當下，台南市府依報載內容辦理聯合稽查，對案發機構先依老人福利法裁處機構負責人6萬元罰鍰，並公告名稱，要求限期改善。兩位被害人未滿65歲，是重度身心障礙者，根據《身心障礙者權益保障法》第75條第七款「對身心障礙者或利用身心障礙者為犯罪或不正當之行為，對行為人處以3萬元罰鍰，並公告姓名。

調查報告也指出，而由於林姓照服員和李姓護理師都是取得認證的長照人員，根據《長服法》第44條規定，被處以停業6個月；李姓護理師另違反《護理人員法》第35條，經台南市衛生局召開審查會，決議停業6個月處分。

該份調查報告昨經監察院社會福利及衛生環境委員通過，請台南市府持續對案發機構、行為人與被害人進行輔導與關懷；加強長照人員的專業倫理，協助本案被害人外流不雅影片於網路下架。而衛福部應注意各類照顧服務機構住民性需求的議題，促請相關照顧機構應審慎處理。

另也請行政院對於現行網路媒體頻傳散布私密影片之違法情事，對於遭散布之影像應建立處理與防阻機制，以維護個人尊嚴。

王幼玲說，藉由網路、媒體散布私密影片之違法情事近年頻傳，對於遭散布的影像，已嚴重侵害當事人隱私，且本案被害對象為身心障礙者，更有其生心理限制，致使較難克服求助情境之不利因素。

王幼玲表示，惟中央主管機關就此均稱現有行政機制未能積極杜絕散佈，行政院應積極就成年身心障礙者私密影像遭外流事件，建立處理與防阻機制，以維其個人尊嚴。

王幼玲指出，近年機構住民的性議題相關研究受到重視，本案及桃園老人養護機構邀請舞者艷舞分躍媒體版面，高度吸引眾多輿論關注及討論；顯見社會大眾對長者與身心障礙者性議題之重視。

最後，王幼玲提醒，必須對機構的住民尊重其人格權及尊嚴，保持身體界線。現行各類照顧服務機構針對被照護者性需求及相關配套措施均付之闕如，衛福部應重視此議題，並促請相關照顧機構應審慎注意。

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