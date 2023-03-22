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杜絕「網路霸凌」由你決定　楊文科邀民眾今起至29日線上串聯響應

▲▼楊文科響應「杜絕網路霸凌」線上串聯活動。（圖／翻攝自楊文科臉書）

▲楊文科響應「杜絕網路霸凌」線上串聯活動。（圖／翻攝自楊文科臉書）

記者江采蓁／綜合報導

新竹縣長楊文科22日在臉書貼文「杜絕網路霸凌，網路正義由我決定」，邀請民眾於3月22日到29日間，任選一日在社群網站臉書發文，並在線上標記3名好友，盼藉著社群的力量，讓尊重自己、也尊重他人的網路素養能夠發酵。

楊文科指出，根據調查顯示，台灣將近有超過2成的兒少曾遭遇網路霸凌事件，平均每5名兒少就有超過1人曾受害，而網路科技的普及，拉近了人與人間的距離，但同時也將霸凌現象帶進網路世界，這些攻擊性網路留言可能已造成難以想像的傷害。

因此，楊文科在臉書上貼出反網路霸凌的照片，手背上還貼著印有#kissoffcyberbullying（反網路霸凌）的紅唇印貼紙，竹縣議長張鎮榮、副議長王炳漢、縣議員林禹佑、林昭錡、教育局長楊郡慈等人也在臉書響應，期許利用社群力量，從自身發起不網路霸凌他人，以實際行動做出正向改變。

教育局則提醒，遭到網路霸凌時，不宜馬上回嗆或反擊，可先用訊息告知自身的感受，並請對方刪文，若未改善請截圖留證據，並向家長或老師反映，也可善用社群網站「解除朋友關係」或「封鎖」功能。此外，還有「iWIN網路內容防護機構」、教育部反霸凌專線電話1953等多元檢舉管道。

教育局也提醒，網路霸凌可能觸犯《刑法》，在網路發表言論時應有網路素養，以免觸法。

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