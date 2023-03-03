全中運高雄選手「場地不平」扭傷　市府提2訴求：新竹縣府負全責

▲福山國中張姓選手赴新竹縣參賽，因場地不整而嚴重扭傷腳踝。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者陳宏瑞、莊智勝／高雄報導

高雄市福山國中一名張姓選手昨(2日)赴新竹縣參加全國中等學校運動會網球資格賽，不料賽事第一天就因場地不平而導致腳踝嚴重扭傷，不但比賽被迫終止、無奈吞下敗仗，未來復原之路更是辛苦。事後學校與家長發出嚴正抗議，高雄市府也硬起來，呼籲新竹縣府應全額負擔選手醫療費用，並延後賽事，保障選手權益。

近來備受關注的新竹市棒球場場地安全問題都還沒解決，想不到鄰近舉行的今年度全中運比賽的新竹縣網球資格賽，在第一天賽程又有選手疑似因為場地問題而受傷。來自高雄市福山國中網球隊的張姓選手經過多年練習，正值巔峰狀態，此次帶著滿滿自信北上新竹縣參賽，第一場賽事就依據教練調度上場，比賽過程中也維持領先，怎料最後關鍵時刻卻因場地不平整問題而嚴重扭傷腳踝，痛得當場倒臥在地。

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張姓選手這場比賽因此被迫宣告終止，不僅無奈吞下敗仗，接下來的復原之路也相當辛苦。學生未來升學保送的徑路，恐怕也會因本次的競賽未能奪牌而終止，甚至連未來能否順利在回到球場，都是未定之數。

學校帶隊教師在察覺可能因場地問題而造成選手摔傷後，立即向主辦單位詢問場地的狀況。新竹縣政府教育局回覆：「孩子對場地的不熟悉造成」。但據了解，該場地昨天才趕工完成，根本不可能有機會去「熟悉」場地。再者，人工草皮的網球場，「地的平整」是驗收絕對的要求，學校家長會痛斥「場地真的平嗎？完成驗收了嗎？驗收的單位及人員又是誰？」

高雄市政府教育局表示，張同學昨受傷後送往榮總，目前傷勢已經消腫回到隊上，尚不確定是否可以再比賽。此外，教育局也硬起來向新竹縣府喊話，提出2點訴求，包括「選手醫療費用由主辦單位全額負擔」、以及「手參加的混雙賽事場次可延到會內賽再行辦理，以保障選手權益」。今主辦單位將開會研議，高雄市府教育局表示，將會視會議結果，評估做正式行文。