24歲正妹學霸被一張圖片逼死！染粉髮遭諷陪酒女…忍網路霸凌半年亡

▲鄭靈華離世。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

杭州一名24歲正妹學霸鄭靈華，因一頭粉色頭髮，在去年遭遇大規模網路霸凌，一張照片被大批酸民諷「陪酒女」、「夜店舞女」等。19日，一則關於她的、令人心碎的消息傳來。朋友小唯表示，鄭靈華已經輕生離世。陸媒隨後聯繫了鄭靈華的一名高中摯友，對方確認消息屬實。

據《錢江晚報》報導，2023年2月19日下午，鄭靈華的朋友小唯在小紅書寫道，「我深深地感受到她的絕望和無助，抑鬱症沒有立效藥，我只能不斷地用言語去治癒她……，疫情開放後我想去找她，她住了院。後來有幾日沒有聯繫，我以為她出院後想斷開網路世界清靜清靜，沒想到等來的是她父親的一通報喪電話……。」

鄭靈華的大學學妹米米表示，「我想大家不會拿這件事情開玩笑，當時（去年年底）我們給她發消息都沒回，可能真的扛不住了。」隨後，鄭靈華的一名高中摯友，對方確認消息屬實。

▲她曾因這張照片遭遇大規模網路霸凌。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

2022年7月，在被保研到華東師範大學後，鄭靈華在爺爺的病床前記錄下了和爺爺分享錄取通知書的瞬間，照片裡的她留著粉色中長髮。說到染粉色頭髮的初衷，她說希望畢業照上的自己能是明媚而鮮豔的。

在鄭靈華看來，這條紀錄生活的貼文意外地在小紅書獲得了很高的關注度。不料，隨後事件的發展變得不可控，來自各個平台的帳號開始盜取這張圖片進行新的敘事，病床、師範研究生、粉髮，熱度圍繞著這些詞彙展開。而熱度下的幾萬條評論卻穿過了螢幕，驟然向鄭靈華襲來，指責她染髮不「正經」；批評她不配做老師；甚至攻擊她生病的爺爺，以及用更難聽的詞語對鄭靈華進行人身攻擊……。

去年8月，鄭靈華受訪表示，已經將頭髮染回黑色。她說，9月份的雅思考試迫在眉睫，她曾一度嘗試卸載各個APP，但被洶湧惡意淹沒的深夜裡，那些語氣尖銳、用詞粗俗而具有攻擊性的評論仍在她腦海裡盤旋。

▲後來，她頭髮染黑。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

她因此患上了嚴重的抑鬱，每周需要心理醫生的幫助。她用雅思課、健身團課把自己的時間安排得滿滿的，努力尋求自救。與此同時，鄭靈華並沒有放棄維權，她把各個平台上的詛咒和辱罵用截屏或錄屏的方式保存下來，打印成厚厚一本，在律師的幫助下，要求平台提供侵權人和網暴者的資訊。

她曾表示，希望粉色頭髮能成為一種抵抗網路霸凌的象徵。但有時候，無法控制的身體反應和負面情緒會把她密密麻麻地包裹起來。她在微博上分享了自己給國小上音樂課的影片，但在夜晚的時候，她又會覺得，「以前的教學影片是很有感染力，但我現在已經回不到從前了。」

2022年9月份，鄭靈華開始了研究生生活。靈華的大學學妹米米表示，九月份的時候米米正在備考，鄭靈華在微信上給米米分享了一個很亮的月亮，鼓勵她一起努力，「在她讀研之初，我們以為一切都在好轉，她能夠走出來去追逐自己的夢想。」

▲朋友公布鄭靈華的死訊。（圖／翻攝自每日經濟新聞）

然而10月底，她的抑鬱症再次復發，她不得不中止學業回到杭州治療。當11月底，鄭靈華曾透露，「我最近不太好。」她說，當時有爸爸陪護在身邊，但害怕現在的狀態會嚇到別人，有很多小妹妹找她玩，但她不太想說話。

在她寫給好友小唯的遺書裡，這個年輕的女孩懷念過去的自己，熱烈、有目標、精力充沛。而在10月抑鬱症復發後，情況越來越糟糕，她慢慢無法和身邊的人交流，吃藥後說話越來越困難，每天被消極想法圍繞，不想說任何話。「真的很對不起大家，真的沒有勇氣再走下去了」，她在結尾處這樣寫道。

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