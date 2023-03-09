竹縣1億補助「地獄球場」害選手受傷　民進黨批楊文科擺爛

▲民進黨今天上午舉行記者會。（圖／民進黨提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

全中運網球項目被爆出「地獄球場」後，主辦單位改以延賽和移地方式進行，未料台灣網球名將盧彥勳再爆料高中組硬地球場出包，竟以椅子和A字廣告看板擋球，引發輿論譁然。民進黨9日上午舉行記者會，抨擊因新竹縣府發包工程卻擺爛未盡監督之責，讓辛苦備戰的選手失去參賽機會，影響未來運動、就學生涯，更提出工程擺爛慢半拍、工程款不足、發生事故互踢批球3大問題，要求縣長楊文科說清楚講明白。

民進黨新聞部兼發言人張志豪偕新竹縣議員歐陽霆、前新竹市議員李姸慧今天上午共同舉行「國民黨傲慢擺爛：楊文科後知後覺」記者會。

張志豪表示，每年一度的全國中學聯合運動會是體育界的盛事，比賽選手的表現和成績，也關係到未來的體育或求學生涯，中央不僅把補助賽事所需要的軟硬體建設經費，從新台幣7千萬提升到1億6千萬，更額外補助國立竹北高中等9間學校體育場地設施整建超過5千5百萬，結果因為新竹縣政府擺爛，竟然換來高風險場地，造成選手受傷，離譜至極，楊文科還後知後覺，應該親自對選手道歉，而不是透過臉書直播。

張志豪指出，根據國民黨籍前鎮長張順朋臉書資料，原本網球場預計應在去年12月完工，而不是拖到今年的3月，甚至延至比賽前才倉促驗收，又未達到可比賽標準，明顯就是新竹縣長擺爛怠忽監督之責，楊文科在有選手受傷後，第一時間先是神隱，縣府回應「場地符合比賽規則」，在眾怒難犯後才出面致歉，顯然楊縣長和團隊「是為道歉而道歉，根本不是真心認錯改進」。

張志豪批評，甚至在前兩天的檢討會議上，教育局副局長蔡淑貞竟然還爆出「學生不適應」的說法，卸責檢討運動員，根本就是「傲慢擺爛」，退一萬步來說，比賽當天才把場地用好，要讓學生怎麼適應？

李妍慧補充，整個全中運竹縣就是「4大擺爛」：第一，場地選擇擺爛，為何選人工草皮球場比賽？球員沒經驗、不適應，且跟高中組不同場地；第二，專業度擺爛，為什麼沒有專業運動委員的參與及審查？場地未完成誰允許比賽？部分驗收可以比賽？發生事故場地主辦單位不用負責？

李妍慧直指，第三，拖時間擺爛，拖時間，毫無行程效率。不但工程拖、驗收拖、連決策也拖，且第一天有選手受傷，卻拖到第四天縣府才決議停賽、延賽，罔顧選手安全，整個新竹縣府在放空？網球資格賽打到3月8日，但楊文科3月7日就已出國去紐西蘭玩；第四，道歉甩鍋擺爛，縣府一句道歉就了事？這是負責任的態度嗎？延賽費用由體育署買單，縣府都沒有責任？事後的檢討報告？完整的施工過程跟缺失檢討？竹東場地何時完成？有無專業檢驗？