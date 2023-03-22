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大陸 大陸焦點 特派現場

房子被兒子「不到400元」偷拍掉！老父親氣提告　法院判決

▲共有產權房,北京,廣州。（圖／CFP）

▲房子被兒子以354元賣掉。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

兒子欠父親100多萬（約新台幣887萬元），不想支付而後被對方告上法庭。之後，他為逃避債務，竟想出一招，把名下房產以80元（約新台幣354元）的價格賣給親戚。最終，法官判決，將這套房產重新上架拍賣，維護了父親的合法權益。

據南通崇川法院，年過九旬的張父系張清武的父親，此前雙方就因分割財產糾紛訴至崇川法院。法院於2020年12月判決位於南通市區的一套安置房（台稱：都更房）歸張清武所有，同時張清武需支付張父113萬餘元的房屋補償款。

判決生效後，兒子遲遲未支付上述款項，張父遂向法院申請強制執行。法院立案後，多次聯繫張清武未果，也未查到其名下有任何財產。

張父了解到，早在2020年8月，兒子就將那套市價200餘萬元的房屋以80元的價格賣給了岳母李麗，李麗已辦理產權登記並入住。

張父認為，這筆交易極不合理，存在逃避債務的嫌疑。他向崇川法院提起訴訟，請求撤銷張清武和李麗簽訂的《存量房買賣合約》。

崇川法院依法審理後予以支持，判決撤銷了該房屋買賣合約，案涉房屋被重新登記在張清武名下。目前，該房屋即將上線拍賣。

對此，不少網友留言怒罵，「這是合謀欺詐了吧？存心欺負老人」、「我感覺這樣如果賣了的話，合約也沒有效果」。

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