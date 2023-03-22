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迷電玩、當YouTuber　育成高中方騰翊繁星推薦考取台大

▲育成高中繁星推薦成績。（圖／育成高中提供）

▲育成高中繁星推薦錄取人數，蟬聯北市第一。（圖／育成高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學繁星推薦昨（21日）放榜，台北市立育成高中有103名學生上榜，錄取率高達70%，蟬聯台北市第1名，排名全國第6名。該校學生方騰翊高中生活多元，不但熱衷電玩、還經營YouTube頻道，分享電玩和校園趣事，靠著妥善時間規劃，校排仍名列前茅，透過繁星推薦考取台大歷史系。

育成高中學生方騰翊，從國中就開始喜歡玩戰略型電玩，讀書方法就是「不能都把頭埋在書堆裡」，假日一定會花四到五個小時在電玩的世界中好好紓壓，甚至經營YouTube頻道分享校園趣事，也因為偏好史詩級電玩，選擇就讀台大歷史系。連師長也盛讚他，又會玩又會讀書，堪稱「時間管理」大師。

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▲育成高中繁星推薦成績。（圖／育成高中提供）

▲方騰翊（中）錄取台大歷史系，與校長曾文龍（左）、教務主任曾麗娟（右）合影。（圖／育成高中提供）

育成高中體育班學生佘俊頡，錄取國立東華大學運動與科學系，是少數透過繁星管道進入大學的體育班學生，輕艇專長的他國中就讀普通班，高一鎖定繁星升學管道，平時除專長訓練外，也認真充實課業，他以親身經歷跟體育班學弟妹說，不要因為體育競技成績未達頂尖標準而放棄，把握繁星升學管道，也能實現夢想。

育成高中校長曾文龍說，今年學校有148名學生參加繁星推薦，有103人上榜，錄取率高達70%，不但是北市之冠，全國成績排名第6名，逾4成錄取頂尖國立大學與醫學大學，證明社區高中在繁星推薦入學管道的優勢。

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