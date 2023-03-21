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台大女宿「天花板崩落」砸傷2人！女學生嚇到靠牆　台大回應了

▲▼台大女宿「天花板崩落」砸傷2人！女學生嚇到靠牆　台大回應了。（圖／翻攝Dcard）

▲台大女三舍4樓浴室的天花板無預警崩落，導致2人受傷。（圖／翻攝Dcard）

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣大學女三舍4樓的天花板無預警大面積掉落，鋼筋、水泥外露，導致兩名女學生受傷，有女學生將現場畫面PO網而引起討論。對此，台大21日證實確有其事，表示女三舍屋齡已40年，目前已緊急連絡廠商維修，預計本周完成。

有台大女學生21日發文在網路論壇Dcard發文表示，她凌晨1時49分跟女室友都躺在床上時，聽到外面突然發出巨響，讓大家瞬間嚇醒，並於文末附上宿舍內的畫面，「會不會太扯？另，希望受傷的同學好好擦藥睡個好覺」。

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畫面顯示，女三舍4樓浴室的天花板大面積脫落，管線、鋼架垂落及水泥天花外露；落下的天畫板部分卡在浴室隔間上，部分墜落地面，一旁的女大生被嚇到靠著牆壁摀著嘴巴，不敢置信剛剛發生了甚麼事。

▲▼台大女宿「天花板崩落」砸傷2人！女學生嚇到靠牆　台大回應了。（圖／翻攝Dcard）

▲許多女大生凌晨被嚇醒。（圖／翻攝Dcard）

對此，台大指出，女三舍已有40年歷史，上次整修是2009年，初判天花板墜落是固定的鐵線被侵蝕所致，目前已聯繫廠商，會勘後將封鎖現場並進行維修拆除工程。

台大表示，有兩名學生因天花板墜落而受到輕傷，但傷勢不需就醫，校方將持續關懷學生的身心情況及賠償事宜，4樓學生暫時改用3樓浴室沐浴。

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