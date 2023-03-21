景美女中「繁星推薦」傳捷報55人錄取　校長：升學規劃量身訂做

▲景美女中大學繁星推薦表現亮眼，有55名學生上榜。（圖／景美女中提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年大學繁星推薦今（21日）放榜，台北市景美女中共有55人上榜，國立大學佔64%，私立大學佔36%，比去年大幅提升。其中透過繁星推薦錄取中山醫學大學心理系的吳翎瑄，有感最近青少年出現憂鬱症、焦慮傾向比例越來越多，因而選擇就讀心理系，希望能幫助社會也療癒自身。

錄取國立成功大學生物科技與產業科學系的張宸語，國中課業表現平平，高中一路從類排80幾名，一直進步到類排第2名，她說，自己進步的關鍵就是，看到周遭同學們的能力都相當強時，會激勵自己更加努力，所以一直在找學習的榜樣和目標。

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有別於一般學生以醫學系為目標，成績名列前茅的馮玟慈，選擇馬偕醫學院聽力與語言治療學系，她說，因為想幫助失語症患者和所有有需要的人，看到這些人一次次的進步，就會跟著開心也有成就感。另一位學生李易馨，錄取台北市立大學特殊教育學系，則立志投入特殊教育領域。

校長周寤竹表示，升學制度越來越多元化，高中端需要有更完整的引導，學校近年針對繁星入學與申請入學進行有效策略，帶領學生做好相關規畫，像是教學團隊會為每位學生量身製作相關資料，引導學生考量興趣、能力、資料收集、訊息判讀、審慎評估思考；參酌歷年繁星申請資料，以大數據的分析方式，以便學生做出最好選擇。