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大學繁星放榜　全國錄取人數最多前10大「新北囊括4校」

▲大學繁星推薦放榜。（圖／校方提供）

▲三重高中學生陳祥鳴（右）考取政大歷史系，與校長莫恒中（左）合影。（圖／三重高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

112學年度大學繁星推薦今（21日）放榜，新北市各公私立高中有3709名學生報名大學繁星推薦(公立2599人，私立1110人)，共計2451名學生錄取(公立1721人，私立730人)，整體錄取率66.08%高於全國平均，全國錄取人數最多的前10所高中，新北市囊括4名，為全國最多。

新北市教育局指出，今年全國錄取人數最多的前10所學校，新北市就有4校，顯見推動在地就學教育政策有成，其中林口高中錄取104人排名全國第4名，新北高中錄取102人排名全國第7名，三重高中錄取99人排名全國第8名，樹林高中錄取96人排名全國第10名，

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據新北市教育局統計，今年錄取學生中有973名錄取國立大學，其中錄取臺灣大學計51人、清華大學計40人、交通大學計28人、政治大學計47人、成功大學計40人、台灣師範大學計52人、中央大學計48人、中興大學計39人、中正大學計33人、中山大學計23人，逾8成4以上錄取學生為3年前選擇在地就學的新北國中畢業生。

新北市立三重高中陳祥鳴，來自於新北市的低收入戶家庭，父親是搬運工，母親在便當店工作，父母用汗水支撐起這個家，從小為了節省家裡開銷，堅持不補習，努力利用所有的休息跟零碎時間用功，他說：「自己不是天賦優異的孩子，但相信持續不斷努力，會帶來人生的光」，這次靠著校排1%的成績，如願錄取政大法律系。

▲大學繁星推薦放榜。（圖／校方提供）

▲格致中學成楊秉叡國中會考只考17.8分，今考取北醫藥學系。（圖／格致中學提供）

新北市私立格致中學原住民考生成楊秉叡，3年前國中會考成績只有17.8分，一直是班上成績中後段的學生，高中3年奮發向上，立志要攻讀醫學領域，靠著上課勤做筆記、勤做題目，利用網路資源補強課本內容，甚至製作「錯題本」筆記，提醒自己做錯的考題不要再犯錯，這次透過繁星推薦，如願考取台北醫學大學藥學系。

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