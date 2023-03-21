從小成績吊車尾又體弱　東山跳繩隊長獲繁星推薦醫學系門票

▲東山高中繁星推薦成果豐碩，有16人考取台大等頂尖大學，6人通過八類一階。（圖／東山高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學繁星推薦今天（21日）放榜，就讀台北市私立東山高中的張修齊，國小成績吊車尾，還體弱多病，就讀東山高中國中部後，會考成績34.6分有望上建中，力排眾議，不顧親友眼光，選擇直升原校高中部，現在不但是東山跳繩隊隊長，今天也通過長庚大學醫學系第一階段篩選。

張修齊就讀國中時，課業急起直追，國中會考總分34.6分，有望上建中等明星高中，不顧親友眼光，選擇直升高中部，為了補強最弱的科目英文，把整本7000個單字反覆背了5次，打下基本功，今年學測英文拿到14級分，也如願取得醫學系門票，他笑說「擇其所愛，愛其所擇。努力不一定有回報，不努力一定沒有回報」。

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▲東山高中跳繩隊長張修齊從成績吊車尾的體弱生，今取得醫學系門票。（圖／東山高中提供）

家住新竹的林芝如，因為國中會考失常，無法進入如願的高中部就讀，開啟了她的北漂高中生涯，在父母的建議下，選擇東山高中，今通過陽明交通大學醫學系第一階段篩選。她說，維持成績的方法就是上課時第一遍要好好的跟著老師學，回家再一遍遍複習，重點是每天都要念書，持之以恆。

校方表示，李新一、林芝如、張修齊、潘冠宇、林旭澤等學生通過醫學系一階，包括台大醫、陽交大醫、長庚醫、北醫醫、輔大醫，廖振旭通過高醫牙醫一階；侯昕彤、廖勻慈分別錄取長庚中醫及中國醫中醫，為傳統醫學注入新血，趙苡甄則是錄取中興獸醫系、葉和錄取國立台灣大學法律學系司法組。





▲李新一(左二) 通過台大醫學系一階，葉和(右二) 錄取台大法律系，和董事長陳金發(左一)、校長陳麗美(右一)合照。（圖／東山高中提供）

東山高中校長陳麗美表示，今年有16名學生錄取台大、政大、清大、成大等頂尖大學，並有6人通過8類第一階段篩選，也有許多學生，把重點放在個人申請，今年學測成績亮眼，申請入學採計科目達台大錄取標準共97人。