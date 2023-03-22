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張善政首度施政報告　盼以企業思維為公部門找解方

▲桃園市長張善政上任後今天首度在議會做施政報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政上任後今天首度在議會做施政報告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（22）日在市議會定期會上進行首次施政報告，張善政以自己擁有多年企業管理經驗提出，「公部門的問題，可用企業思維找解方」理念，率六都之先提出代理教師全年聘期為例，強調人才向來都是企業經營最核心要素，績優企業不會有「同工不同酬」狀況發生。上任三個月來，市府團隊透過合理框架設計，以目標管理與跨機關合作，讓市府組織動起來，努力實現對市民的承諾。

張善政上任後首次在市議會定期會上施政報告，張善政指出，會把過去在學術界、企業界與行政院的經驗，每一分力氣都拿來拚市政。還細數上任88天期間落實政見，除代理教師全年聘期之外，還包括另一項重點政見「擴大肺癌早期篩檢」背後的長遠治理目標。這項政策表面上看起來只是醫療福利政策，但其實也是勞工政策與環境政策。市府擴大身處特定職業與生活環境市民納入篩檢對象，以利建立市民健康資料庫、環境資料庫，透過交叉比對篩檢數據，未來將能成為環保局、勞動局與經發局改善生活與工作環境的科學根據，從源頭有效降低市民罹患肺癌的風險。

▲桃園市長張善政上任後今天首度在議會做施政報告，並接受議員質詢提問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政上任後今天首度在議會做施政報告，並接受議員質詢提問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政認為，地方的問題不能只用地方政府思維解決，政策的推動，也不能以單一局處面向來看，更應兼顧整體視野。希望市府團隊不斷創新，以開放、成熟、專業的態度解決市政問題，重新賦予外界桃園執政新模式的期望。

張善政強調，上任三個月以來，市府團隊透過合理框架的設計，以目標管理與跨機關合作，讓組織動起來，努力實現對市民的承諾，目前已實現的政見，從交通到醫療、教育到社福、從嬰兒到母親、從青創到敬老，提供不同族群需要的幫助，希望在大通膨時代，盡量減輕市民負擔，讓大家沒有後顧之憂，一起為桃園發展打拚。

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