破壞香油箱搜刮！專挑桃園宮廟下手　竊盜集團6嫌栽了

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪區某宮廟香油錢日前遭竊，警方查出是遭破壞後竊取，根據附近監視畫面鎖定黃姓男子涉有重嫌，警方向桃園地檢署聲請拘票與搜索票後，21日兵分多路將黃男等6人拘捕到案，並起出作案工具一批、贓款等證物，全案依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

▲桃園市大溪區某宮廟本月發生香油箱遭破壞，裡面約4、5萬香油錢被竊取一空。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大溪區某宮廟本月發生香油箱遭竊案，警方昨日拘捕黃姓主嫌等人到案，偵訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

大溪警方指出，位於大溪區某宮廟日前發生香油錢遭竊案件，警方現場蒐證查出，竊盜集團選定宮廟香油箱下手，破壞香油箱後，再將整個香油錢搜刮一空，光是大溪區這家宮廟損失約4、5萬元，警方調閱廟方監視畫面，發現有多人所為，因此成立專案小組積極偵辦。

▲大溪區某宮廟本月發生香油箱遭破壞，警方起出做案工具一批等證物（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查出，該竊盜集團以27歲黃姓男子為首，在南桃園地區專挑宮廟香油錢下手，並在深夜集體做案，行徑相當囂張，大溪警方掌握相關情資鎖定黃男等人，21日持桃園地檢署核發搜索票、拘票，並請保安警察大隊支援警力，兵分多路將黃姓男子等6人分別緝捕到案，現場起出作案工具一批、贓款等證物，還有部分毒品，偵訊後依竊盜、毒品等罪嫌移送桃檢偵辦。