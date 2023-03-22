質詢市府抄前朝報告！服務處秒接「包圍」恐嚇電話　桃議員報警

▲民進黨籍桃園市議員余信憲今天上午在市議會質詢市府多個局處抄襲前朝政文燦團隊工作報告，砲轟市府團隊「尸位素餐、愧對人民」。（圖／翻攝自市議會網站）

記者沈繼昌／桃園報導

民進黨籍桃園市議員余信憲今（22）日上午在市議會定期大會質疑市府團隊多個局處工作報告幾乎大幅抄襲前朝市府團隊，更火力四射砲轟張市府團隊「尸位素餐、愧對人民」，未料其服務處隨即接獲「要帶人來包圍」恐嚇電話；余信憲下午到桃園警分局提告，質疑張善政市府團隊才首日備詢，在野黨議員質詢後卻發生這麼可怕事情，呼籲警方依法偵辦，把恐嚇犯逮捕歸案。

據指出，桃園市長張善政今天上任後首度到市議會作政報告並備詢，民進黨籍市議員余信憲拿起手中局處工作報告，質疑市府團隊多個局處幾乎大篇幅抄襲前朝鄭文燦市府團隊，還砲轟市府團隊「尸位素餐、愧對人民」，未料余信憲質詢後，其服務處接到1名男子來電，怒嗆「要帶人來包圍」服務處。

▲民進黨籍桃園市議員余信憲今天下午到桃園警分局報案提告。（圖／記者沈繼昌翻攝）

下午3時許，余信憲到桃園警分局報案，事後受訪時表示，今天早上才質詢完張善政市府團隊，其辦公室立刻接到恐嚇電話，對方怒嗆「要帶人來包圍你們辦公室」，對方聽起來大概是有點年紀男子，沒想到台灣居然發生這種事，讓服務處人員感到害怕，因此才到警局報案。

余信憲強調，服務處人員指稱，恐嚇電話大概是下午1點19分打過來，以國台語交雜約莫是中年男子電話，對方疑似非常不開心，服務處人員接獲恐嚇電話後感到害怕。過去在鄭文燦市府團隊期間，各政黨不曾發生過這種事情，為何張善政市府團隊第一天備詢，在野黨議員才剛質詢就發生這麼可怕事情，呼籲警方要依法偵辦，將恐嚇犯逮捕歸案。