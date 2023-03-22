賓士廂型車右轉...騎士煞不住滑倒鑽車底！消防人員花20分鐘救出

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區22日清晨發生騎士鑽入賓士廂型車的意外！王姓男子駕駛賓士行經平鎮區延平路二段400巷準備右轉時，後方機車煞車不及摔車，邱姓騎士鑽入賓士車底受困，桃園市消防局第四大隊人員利用救助器材將賓士車抬起，將受困騎士拉出，整起過程僅花費20分鐘，所幸僅鎖骨骨折與多處擦挫傷但意識清楚，送醫急救幸無生命危險，平鎮警方為2駕駛酒測均無酒精反應，肇事原因正調查釐清中。

▲1輛賓士自營車今天清晨行經平鎮區延平路二段400巷右轉時，後方直行機車煞車不及鑽入車底，消防人員以救助器材將受困騎士救出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

平鎮警分局指出，54歲的王姓男子今（22）日上午7時46分許駕駛賓士廂型車北上，行經平鎮區延平路二段，準備右轉進入400巷時，後方同向直行機車，由21歲邱姓男子騎乘煞車不及後摔車，邱男倒地後向前滑行鑽入賓士車底，警方到場後通知消防局第四大隊復旦分隊人員到場搶救。

▲桃園市消防人員利用救助器材將受困騎士拉出，經過檢傷後送醫急救。

消防人員利用救助器材將賓士抬起，再將受困邱姓騎士拉出，初步檢傷右鎖骨骨折、下巴與身體多處擦挫傷但意識清楚，經包紮後並固定頸部後送往聯新國際醫院救助。警方為2名駕駛進行酒測，均無酒精反應，至於肇事原因正由平鎮警方調查釐清中。