美福大火撤罰！桃園前環保局長反擊　市府重批：打迷糊仗

▲美福大火撤罰，藍、綠議員批前市長鄭文燦的市府團隊裁罰美福是騙局！（圖／牛煦庭服務處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市蘆竹區美福倉儲去年3月發生大火，狂燒3周造成週邊空氣惡化，引發民怨，雖遭前市府開罸600萬罰單，卻獲環保署撤銷，藍綠議員20日於市議會重批前市長鄭文燦的市府團隊行政裁罰是騙局！針對前環保局長呂理德發出聲明提到，張善政應該要求環保局依法維持500萬元罰款的說法，市府重批：呂理德是「打迷糊仗，混淆視聽」。

蘆竹區美福倉儲大火600萬罰單獲環保署撤銷，美福大火公害自救會20日正式遞狀啟動民事集體訴訟，藍、綠議員牛煦庭、劉勝全亦於市議會召開記者會聲援，重批前市長鄭文燦的市府團隊當初裁罰美福，竟是一場荒唐騙局！

針對環保署撤銷美福倉儲大火事件罰款，引發周遭民眾與藍綠議員強烈抗議一事，市府表示，倉庫大火與工廠火災產生的污染物都是污染，民眾受到的危害也是事實，且空污法32條的規定行之多年，類似處分案件亦不在少數，環保署以立法意旨作為撤銷理由，市府仍需向環保署進一步了解，若未能釐清，恐怕造成未來執法標準的混亂，讓執法單位無所適從。

熟知環保法規的人士則指出，這樣的結果的確令人相當錯愕，美福倉儲大火燃燒長達3周，造成的污染影響桃園上萬民眾，當時鄭文燦市府團隊在民怨強烈反彈之下，以違反「廢棄物清理法」與「空氣污染防制法」分別罸美福100萬及500萬，現在證明只是虛晃一招，相當諷刺。

至於前環保局長呂理德發出聲明提到，鄭文燦市長任內除要求美福賠償1000萬元給附近居民，更連續重罰2次500萬元，斥議員為了政治、為了批評鄭文燦任意亂扣帽子，直指第二張500萬罰單今年1月遭撤銷，現任市長張善政應維持500萬罰款，維護桃園的立場的說法，知情人士則指出，本案經環保署訴願會訴願決定原處分撤銷，環保署並未要求另為適法處分，在沒有新事證的情形下，根本無法再處分，呂理德並非不知情，只想藉由打迷糊仗的方式混淆視聽。

該名知情人士也質疑，美福並非廢清法公告的事業，其產生的廢棄物自然無法認定為事業廢棄物，法令去年至今並未改變，何需環保署認定，證明開罰單的動作只是選前因應民怨的緩兵之計。反而是張善政市府團隊上任後，積極面對關鍵問題，在今年二月針對美福倉儲廢棄物是否為一般廢棄物，請環保署重新認定。