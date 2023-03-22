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社會 社會焦點 保障人權

貨車車斗沒關好「半路射出」狠砸賓士車頭　機車剎不住又撞上

▲一輛貨車昨天下午行經龜山區東萬壽路時，因車斗後門未關好撞擊路燈，車上物品飛落導致後方賓士車急煞，機車騎士煞車不及撞上翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛貨車車斗後門未關好撞擊路燈，車上物品飛落，後方賓士車急剎後，機車騎士因為剎車不及撞上翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

一輛貨車昨（21）日傍晚行經桃園市龜山區東萬壽路段時，疑似後車斗未關好，導致撞上路燈，車上物品飛落，導致後方賓士車、機車連環撞，龜山警方到場3名駕駛酒測，均無酒精反應，初判肇事原因應該貨車駕駛未將後車斗關好是肇事主因，機車騎士所幸僅受擦挫傷，至於肇事原因還在調查釐清。

▲昨天下午龜山區東萬壽路發生連環車禍，賓士車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲昨天下午龜山區東萬壽路發生連環車禍，賓士車車頭嚴重毀損。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方指出，68歲的鍾姓男子昨天下午5時許駕駛貨車載運挖土機，行經龜山區東萬壽路往迴龍方向行駛，突然後車斗因為沒有關好撞上路燈飛落，導致車上其他物品散落，後方55歲陳姓男子駕駛賓士車緊急煞車閃避，其後方由45歲連姓男子駕駛機車因煞車不及撞上賓士車，陳男則摔落地面。

▲一輛貨車昨天下午行經龜山區東萬壽路時，因車斗後門未關好撞擊路燈，圖為掉落的後車斗門疑為連環車禍肇事主因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛貨車昨天下午行經龜山區東萬壽路時，因車斗後門未關好撞擊路燈，圖為掉落的後車斗門疑為連環車禍肇事主因。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方到場，發現連姓機車騎士僅手腳輕微擦傷，但意識清楚，員警為3名駕駛進行酒測，但均無酒精反應。警方調閱後方另一輛機車行車記錄下發現，應是貨車後車斗未關好，導致晃動撞上路燈，後車斗飛落後車上物品隨之散落，不僅車斗砸破後方賓士車車頭，又導致機車剎車不及追撞。

▲一輛貨車昨天行經龜山區東萬壽路，因車斗後門未關好撞擊路燈，圖為肇事後停在路旁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲一輛貨車昨天行經龜山區東萬壽路，因車斗後門未關好撞擊路燈，圖為肇事後停在路旁。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警方強調，將進一步調查肇事責任，並對於貨車司機鍾男違規行為進行開罰，並呼籲營業用車上路前，務必將車門關好以免車上物品散落釀災，更容易影響其他用路人安全。

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