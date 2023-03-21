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電價調整衝擊機捷營運　張善政：將向經濟部爭取電力優惠

▲桃園市長張善政今天主持市政會議，其中下月起調漲電價將衝擊機場捷運營運，將向經濟部爭取給予電力優惠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天主持市政會議，其中下月起調漲電價將衝擊機場捷運營運，將向經濟部爭取給予電力優惠。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

針對經濟部決定下月起調漲電價，其中用電大戶將調漲17%。對此，桃園市長張善政今（21）日主持市政會議時表示，機場捷運是利用電力驅動，電價若大幅調漲，桃捷公司將首當其衝，近期因國門開放，機捷運量有逐漸上升趨勢，如果此時電價上漲，將對營運將造成影響，市府將與桃捷公司向經濟部與台電公司爭取電力優惠。

張善政指出，從國家整體發展政策上來看，包括捷運、台鐵、高鐵等大眾運輸工具，背後都隱含替代許多私人運具使用，如果捷運因班次增加導致電力使用較多，反過來說就是減少私人運具能源消耗。因此呼籲行政院應針對大眾交通運輸工具的電力給予一定之優惠，不能因為電價調漲而造成營運成本增加、票價調整，最終影響民眾搭乘大眾交通運輸意願，必須保障大眾交通運輸對於民眾吸引力，讓綠色運具能越來越受到民眾的青睞。

張善政也提及，桃捷公司未來除持續降低營運成本外，更應積極開拓客源，機場捷運不能仰賴國門開放後旅客運量自然成長，必須發揮行銷手段，讓更多人願意捨棄原來的私人交通工具轉為搭乘捷運。未來桃捷公司將與交通局、相關局處一起努力，讓機場捷運在面對電價上漲趨勢下，不僅要排除困難，也要恢復到疫情前運量，讓桃捷公司的財務能夠很快地回到健康的狀況。

此外，針對基北北桃交通月票1200方案，張善政強調，交通局將持續向交通部爭取，讓機場捷運被認定為中央運具，努力提高中央補助金額。

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