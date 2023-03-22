女主持人電視直播突「昏厥倒地」　驚悚畫面曝光

▲佳莉朵在節目進行到一半時，突然倒下。（圖／翻攝自推特，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞35歲女主持人佳莉朵（Elianis Garrido）16日赴攝影棚上班，但就在節目直播到一半時，坐在高腳椅上的她突然用手遮住臉，接著整個人當場摔在地上。

#ATENCIÓN Fuertes imágenes del momento en el que la presentadora @ElianisGarrido se cae durante el programa #LoSéTodo. pic.twitter.com/4woA8k9jyO — Canal 1 (@Canal1Colombia) March 16, 2023

綜合紐約郵報等報導，佳莉朵是名模特兒兼演員，在IG擁有620萬名粉絲，就在3月16日這天，她與同事奧索里歐（Ariel Osorio）共同主持電視節目「Lo Sé Todo」。

然而就在直播節目進行到一半時，佳莉朵看起來相當不適，突然用雙手遮住臉，並把高腳椅轉向一旁，接著整個人摔在地上。當時在場的人立刻衝到佳莉朵身邊，確認她的情況，而電視鏡頭則是立刻切至奧索里歐，他當時立刻站了起來，告知將進入廣告時間。

佳莉朵隨後被移至旁邊，有人幫她搧風，接著緊急送醫接受治療，據傳她因天氣變化已不舒服數日，且在倒下之前一直咳嗽。奧索里歐事後告訴觀眾，佳莉朵患有呼吸系統疾病，如今她已透過社群媒體向大家報平安，感謝外界關心。外傳她的恢復狀況良好。

▼佳莉朵據傳恢復狀況良好。（圖／翻攝自IG）

其實類似情況近期也發生過。美國氣象主播施瓦茨（Alissa Carlson Schwartz）18日進行晨間7時天氣預報，卻突然臉色蒼白、眼睛上吊，上半身前傾趴在桌上，雖然她試圖穩住重心，卻反而摔下椅子、倒地不起。事後她透過臉書發文說，感謝朋友及觀眾的關心與祝福。